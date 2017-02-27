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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 06:39
erer55
В Киеве падают цены, и на вторичке тоже, покупателей практически нет, к осени недвига думаю процентов на 40 вниз, а то и больше
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75stasstas75
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Додано: Нед 17 тра, 2020 06:50
75stasstas75 написав:
В Киеве падают цены, и на вторичке тоже, покупателей практически нет, к осени недвига думаю процентов на 40 вниз, а то и больше
это маловероятно, скорее будет болото, с высокими ценами и отсутствием спроса
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Амвросий
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