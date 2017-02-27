erer55
В Киеве падают цены, и на вторичке тоже, покупателей практически нет, к осени недвига думаю процентов на 40 вниз, а то и больше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 06:39
erer55
В Киеве падают цены, и на вторичке тоже, покупателей практически нет, к осени недвига думаю процентов на 40 вниз, а то и больше
Додано: Нед 17 тра, 2020 06:50
Додано: Нед 17 тра, 2020 07:52
Собственно,речь не только о недвиге.Да,будут держать цены,будут держать гривну,секвестируют бюджет,зажмут бизнес и придушат налогами.Жизнь здесь,мягко говоря,далека от идеала и финансовый рынок с инвестиционным климатом тоже.К осени возможны политические риски с выборами,в зависимости от того,как договорились с беней и насколько обеднеет мудрый нарид.Курс,кстати, вполне и до 25 может дойти с этим упоротым укреплятором смолием.Впрочем, НБУ не всесилен и потенциально большая жо не в его власти,все звр не спасут.Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
Додано: Нед 17 тра, 2020 08:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дело не в том, дешеветь должны хрущи с кухнями по 6м2 и комнатами по 12м2 потому что для человеческой жизни такие условия не годятся, максимум под посуточную аренду. Раньше не было выбора и гребли всё вподряд включая комнаты в общагах. Сейчас есть выбор. Кроме того в Киеве стало не так много хорошей работы чтобы там бросать якорь.
Додано: Нед 17 тра, 2020 08:45
чиновники пересядуть на Ланоси і жити будуть в хрущівках?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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