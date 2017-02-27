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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5434543554365437>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 333
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 06:39

erer55
В Киеве падают цены, и на вторичке тоже, покупателей практически нет, к осени недвига думаю процентов на 40 вниз, а то и больше
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 06:50

  75stasstas75 написав:В Киеве падают цены, и на вторичке тоже, покупателей практически нет, к осени недвига думаю процентов на 40 вниз, а то и больше


это маловероятно, скорее будет болото, с высокими ценами и отсутствием спроса
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 07:52

Собственно,речь не только о недвиге.Да,будут держать цены,будут держать гривну,секвестируют бюджет,зажмут бизнес и придушат налогами.Жизнь здесь,мягко говоря,далека от идеала и финансовый рынок с инвестиционным климатом тоже.К осени возможны политические риски с выборами,в зависимости от того,как договорились с беней и насколько обеднеет мудрый нарид.Курс,кстати, вполне и до 25 может дойти с этим упоротым укреплятором смолием.Впрочем, НБУ не всесилен и потенциально большая жо не в его власти,все звр не спасут.Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Тепер берем нерухомість, кавалірка в Києві коштувала $20000,
навіть якщо тепер буде коштувати на 10% дешевше, то економія $2000. (вистачить на покриття дорожчих витрат на життя 5,5 років), а якщо ціна на КРЖН на кавалірки впаде на 20%, то на 10 років буде фора.

А для дорожчого житла ще буде вражаюче.

Тобто бідні бідніють, а багатші багатіють.


дело не в том, дешеветь должны хрущи с кухнями по 6м2 и комнатами по 12м2 потому что для человеческой жизни такие условия не годятся, максимум под посуточную аренду. Раньше не было выбора и гребли всё вподряд включая комнаты в общагах. Сейчас есть выбор. Кроме того в Киеве стало не так много хорошей работы чтобы там бросать якорь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 08:45

  goldfinger написав:Собственно,речь не только о недвиге.Да,будут держать цены,будут держать гривну,секвестируют бюджет,зажмут бизнес и придушат налогами.Жизнь здесь,мягко говоря,далека от идеала и финансовый рынок с инвестиционным климатом тоже.К осени возможны политические риски с выборами,в зависимости от того,как договорились с беней и насколько обеднеет мудрый нарид.Курс,кстати, вполне и до 25 может дойти с этим упоротым укреплятором смолием.Впрочем, НБУ не всесилен и потенциально большая жо не в его власти,все звр не спасут.Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

чиновники пересядуть на Ланоси і жити будуть в хрущівках?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:31

  stm написав:
  erer55 написав:мы их кормим. поддерживаем так сказать

Объясните мат.модель кормления пожалуйста :)

1. CША печатают бумажки.
2. Меняют их на товары, услуги, сырьё у туземцев.
3. В итоге - у туземцев нечего есть, а у вождя племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше)
4. У американцев есть товары, услуги, сырьё, доставшиеся им в обмен на бумажки. А новых бумажек они себе ещё напечатают. Вобщем, вместо стеклянных бус - бумажки.
5. PROFIT!!!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:41

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що регулятор вміє справлятися з коливаннями курсу та не очікує різкого буму купівлі доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

Смолій зазначає, що наразі банки мають можливість обмінювати валюту онлайн, відтак під час карантину клієнти, які мали безготівкову гривню, могли поміняти її на безготівковий долар. Готівка ж була доступна для обміну у банківських відділеннях, які не закривалися.

"Так що населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло", — зазначив Смолій і додав, що в першу чергу після карантину люди почнуть витрачати гроші, які в них ще є.

На його думку, після карантину українці "не побіжать купувати долари".

Також він запевнив, що НБУ вміє справлятися з коливанням курсу і нагадав, що під час певного ажіотажу на валюту у березні Нацбанк продав понад 2 млрд дол, щоб стримати його.

"Сьогодні курс навіть трохи укріпився, і ми викуповуємо долари на ринку в міжнародні резерви… Ми вміємо працювати з ринком так, щоб не було різких коливань, якщо вони раптом почнуться", — розповів Смолій.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:00

  Вкладчик1234 написав:
  stm написав:
  erer55 написав:мы их кормим. поддерживаем так сказать

Объясните мат.модель кормления пожалуйста :)

1. CША печатают бумажки.
2. Меняют их на товары, услуги, сырьё у туземцев.
3. В итоге - у туземцев нечего есть, а у вождя племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше)
4. У американцев есть товары, услуги, сырьё, доставшиеся им в обмен на бумажки. А новых бумажек они себе ещё напечатают. Вобщем, вместо стеклянных бус - бумажки.
5. PROFIT!!!

Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

Я лично полностью поддерживаю госпожу Зеленскую. Но печально то, что наши люде еще не доросли мозгами до философии ответственного потребления.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:07

  jump написав:Голова НБУ Яків Смолій заявив, що регулятор вміє справлятися з коливаннями курсу та не очікує різкого буму купівлі доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

Смолій зазначає, що наразі банки мають можливість обмінювати валюту онлайн, відтак під час карантину клієнти, які мали безготівкову гривню, могли поміняти її на безготівковий долар. Готівка ж була доступна для обміну у банківських відділеннях, які не закривалися.

"Так що населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло", — зазначив Смолій і додав, що в першу чергу після карантину люди почнуть витрачати гроші, які в них ще є.

На його думку, після карантину українці "не побіжать купувати долари".

Також він запевнив, що НБУ вміє справлятися з коливанням курсу і нагадав, що під час певного ажіотажу на валюту у березні Нацбанк продав понад 2 млрд дол, щоб стримати його.

"Сьогодні курс навіть трохи укріпився, і ми викуповуємо долари на ринку в міжнародні резерви… Ми вміємо працювати з ринком так, щоб не було різких коливань, якщо вони раптом почнуться", — розповів Смолій.

Смолий хвастается тем, что выкупает доллары у Нафтогаза. Закончатся запасы, посмотрим, что дальше будет выкупать.
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