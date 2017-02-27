erer55
В Киеве падают цены, и на вторичке тоже, покупателей практически нет, к осени недвига думаю процентов на 40 вниз, а то и больше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 06:39
erer55
В Киеве падают цены, и на вторичке тоже, покупателей практически нет, к осени недвига думаю процентов на 40 вниз, а то и больше
Додано: Нед 17 тра, 2020 06:50
Додано: Нед 17 тра, 2020 07:52
Собственно,речь не только о недвиге.Да,будут держать цены,будут держать гривну,секвестируют бюджет,зажмут бизнес и придушат налогами.Жизнь здесь,мягко говоря,далека от идеала и финансовый рынок с инвестиционным климатом тоже.К осени возможны политические риски с выборами,в зависимости от того,как договорились с беней и насколько обеднеет мудрый нарид.Курс,кстати, вполне и до 25 может дойти с этим упоротым укреплятором смолием.Впрочем, НБУ не всесилен и потенциально большая жо не в его власти,все звр не спасут.Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
Додано: Нед 17 тра, 2020 08:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дело не в том, дешеветь должны хрущи с кухнями по 6м2 и комнатами по 12м2 потому что для человеческой жизни такие условия не годятся, максимум под посуточную аренду. Раньше не было выбора и гребли всё вподряд включая комнаты в общагах. Сейчас есть выбор. Кроме того в Киеве стало не так много хорошей работы чтобы там бросать якорь.
Додано: Нед 17 тра, 2020 08:45
чиновники пересядуть на Ланоси і жити будуть в хрущівках?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 17 тра, 2020 09:31
1. CША печатают бумажки.
2. Меняют их на товары, услуги, сырьё у туземцев.
3. В итоге - у туземцев нечего есть, а у вождя племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше)
4. У американцев есть товары, услуги, сырьё, доставшиеся им в обмен на бумажки. А новых бумажек они себе ещё напечатают. Вобщем, вместо стеклянных бус - бумажки.
5. PROFIT!!!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 17 тра, 2020 09:41
Голова НБУ Яків Смолій заявив, що регулятор вміє справлятися з коливаннями курсу та не очікує різкого буму купівлі доларів.
Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.
Смолій зазначає, що наразі банки мають можливість обмінювати валюту онлайн, відтак під час карантину клієнти, які мали безготівкову гривню, могли поміняти її на безготівковий долар. Готівка ж була доступна для обміну у банківських відділеннях, які не закривалися.
"Так що населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло", — зазначив Смолій і додав, що в першу чергу після карантину люди почнуть витрачати гроші, які в них ще є.
На його думку, після карантину українці "не побіжать купувати долари".
Також він запевнив, що НБУ вміє справлятися з коливанням курсу і нагадав, що під час певного ажіотажу на валюту у березні Нацбанк продав понад 2 млрд дол, щоб стримати його.
"Сьогодні курс навіть трохи укріпився, і ми викуповуємо долари на ринку в міжнародні резерви… Ми вміємо працювати з ринком так, щоб не було різких коливань, якщо вони раптом почнуться", — розповів Смолій.
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:00
Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я лично полностью поддерживаю госпожу Зеленскую. Но печально то, что наши люде еще не доросли мозгами до философии ответственного потребления.
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:07
Смолий хвастается тем, что выкупает доллары у Нафтогаза. Закончатся запасы, посмотрим, что дальше будет выкупать.
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