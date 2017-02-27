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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5434543554365437

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 333
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:13

  BIGor написав:Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?

1. Туземцы смогут ими обмениваться только между собой.
2. Золотому миллиарду нужны бумажки туземцев, имитирующие деньги?
3. Так вождь племени - не дурак. И конечно же по-тихому перепрятывает свои баулы с бумажками в США, Канаде, офшорах, Испании и т.д. А не вкладывает их "на родине", потому что знает - что украл. И боится, что отберут. Поэтому для него единственный вариант - спрятать "нацарёванные" сокровища где-то подальше, желательно за океаном
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Смолий хвастается тем, что выкупает доллары у Нафтогаза. Закончатся запасы, посмотрим, что дальше будет выкупать.


не лише у нафтогазу..

після Яременка і Стельмаха певно найкращий фінансист..
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