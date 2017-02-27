BIGor написав:Много несостыковой в этой теории заговора. 1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда? 3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
1. Туземцы смогут ими обмениваться только между собой. 2. Золотому миллиарду нужны бумажки туземцев, имитирующие деньги? 3. Так вождь племени - не дурак. И конечно же по-тихому перепрятывает свои баулы с бумажками в США, Канаде, офшорах, Испании и т.д. А не вкладывает их "на родине", потому что знает - что украл. И боится, что отберут. Поэтому для него единственный вариант - спрятать "нацарёванные" сокровища где-то подальше, желательно за океаном
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин