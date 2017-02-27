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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5435543654375438>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 333
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:13

  BIGor написав:Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?

1. Туземцы смогут ими обмениваться только между собой.
2. Золотому миллиарду нужны бумажки туземцев, имитирующие деньги?
3. Так вождь племени - не дурак. И конечно же по-тихому перепрятывает свои баулы с бумажками в США, Канаде, офшорах, Испании и т.д. А не вкладывает их "на родине", потому что знает - что украл. И боится, что отберут. Поэтому для него единственный вариант - спрятать "нацарёванные" сокровища где-то подальше, желательно за океаном
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Смолий хвастается тем, что выкупает доллары у Нафтогаза. Закончатся запасы, посмотрим, что дальше будет выкупать.


не лише у нафтогазу..

після Яременка і Стельмаха певно найкращий фінансист..
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:40

  Zebra написав:Да, США за год налички напечатало +10%

Какой год?
За 2 месяца последние М1 +27%, М2 +11.
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
А сугубо наличку рассматривать нет смысла - это атавизм.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:42

  jump написав:
  Искатель написав:Смолий хвастается тем, что выкупает доллары у Нафтогаза. Закончатся запасы, посмотрим, что дальше будет выкупать.


не лише у нафтогазу..

після Яременка і Стельмаха певно найкращий фінансист..

За падение экономики ответственен в том числе НБУ за неэффективную кредитно-денежную политику - стимуллирования нет, но есть заработок инсайдерам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:53

Зверніть увагу на те, що міняйло зрівнявся з міжбанком -люди не вірять в здорожчання долара в короткостроковій перспективі
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:02

  vovamuha007 написав:Зверніть увагу на те, що міняйло зрівнявся з міжбанком -люди не вірять в здорожчання долара в короткостроковій перспективі

Привіт. Іноді бачу як замість "куплю" оператор поспіхом ставить "продам", або навпаки :wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:02

  Амвросий написав:
  stm написав:Объясните мат.модель кормления пожалуйста :)


в упрощённом виде: даётся кредит под условие повышения налогов и тарифов, далее кредит выплачивается за счёт налогов и тарифов. Но кредит даётся из расчёта чтобы полностью расплатиться не хватало и пришлось брать новый кредит под новое повышение налогов и тарифов. Чтобы уплатить налоги и тарифы население вынуждено больше работать. Как-то так :)

Потребительские кредиты в конечном счете на ту-же схему работают
Зображення


такие конспирологические теории надо в раздел Конспирология, а мировая торговля чуть сложней устроена - несерьезно для форума, который претендует на прогнозирование валютных курсов.
и распространены эти теории в основном в русскоязычном инете :wink:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 тра, 2020 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:07

  Patrick написав:
  vovamuha007 написав:Зверніть увагу на те, що міняйло зрівнявся з міжбанком -люди не вірять в здорожчання долара в короткостроковій перспективі

Привіт. Іноді бачу як замість "куплю" оператор поспіхом ставить "продам", або навпаки :wink:

Привіт :) В будь якому випадку ми з 28 з'їхали на 26,60...і може ще їхати не переїхати )))
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:09

  BIGor написав:
  Вкладчик1234 написав:1. CША печатают бумажки.
2. Меняют их на товары, услуги, сырьё у туземцев.
3. В итоге - у туземцев нечего есть, а у вождя племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше)
4. У американцев есть товары, услуги, сырьё, доставшиеся им в обмен на бумажки. А новых бумажек они себе ещё напечатают. Вобщем, вместо стеклянных бус - бумажки.
5. PROFIT!!!

Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам? :D


доллары США - мировая валюта, но не просто так - создана инфраструктура для оплаты в долларах, и экономика крупнейшая. Определенный гешефт США от этого получают.
Вперед, каждый может свою валюту двинуть в мировые, посмотрим, что получится - местные завсегдатаи расскажут, в чем надо хранить сбережения :mrgreen:

есть много стран, которым не мешает развиваться то, что они не печатают доллар
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:14

BIGor

Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам? :D

Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?! :shock:

Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC

https://3dnews.ru/1011088
Gesha
 
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