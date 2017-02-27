BIGor написав:Много несостыковой в этой теории заговора. 1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда? 3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
1. Туземцы смогут ими обмениваться только между собой. 2. Золотому миллиарду нужны бумажки туземцев, имитирующие деньги? 3. Так вождь племени - не дурак. И конечно же по-тихому перепрятывает свои баулы с бумажками в США, Канаде, офшорах, Испании и т.д. А не вкладывает их "на родине", потому что знает - что украл. И боится, что отберут. Поэтому для него единственный вариант - спрятать "нацарёванные" сокровища где-то подальше, желательно за океаном
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
в упрощённом виде: даётся кредит под условие повышения налогов и тарифов, далее кредит выплачивается за счёт налогов и тарифов. Но кредит даётся из расчёта чтобы полностью расплатиться не хватало и пришлось брать новый кредит под новое повышение налогов и тарифов. Чтобы уплатить налоги и тарифы население вынуждено больше работать. Как-то так
Потребительские кредиты в конечном счете на ту-же схему работают
такие конспирологические теории надо в раздел Конспирология, а мировая торговля чуть сложней устроена - несерьезно для форума, который претендует на прогнозирование валютных курсов. и распространены эти теории в основном в русскоязычном инете
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 тра, 2020 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:1. CША печатают бумажки. 2. Меняют их на товары, услуги, сырьё у туземцев. 3. В итоге - у туземцев нечего есть, а у вождя племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше) 4. У американцев есть товары, услуги, сырьё, доставшиеся им в обмен на бумажки. А новых бумажек они себе ещё напечатают. Вобщем, вместо стеклянных бус - бумажки. 5. PROFIT!!!
Много несостыковой в этой теории заговора. 1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда? 3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
доллары США - мировая валюта, но не просто так - создана инфраструктура для оплаты в долларах, и экономика крупнейшая. Определенный гешефт США от этого получают. Вперед, каждый может свою валюту двинуть в мировые, посмотрим, что получится - местные завсегдатаи расскажут, в чем надо хранить сбережения
есть много стран, которым не мешает развиваться то, что они не печатают доллар
Много несостыковой в этой теории заговора. 1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда? 3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?!
Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC