Много несостыковой в этой теории заговора. 1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда? 3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?!
Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC
vovamuha007 написав:Зверніть увагу на те, що міняйло зрівнявся з міжбанком -люди не вірять в здорожчання долара в короткостроковій перспективі
Привіт. Іноді бачу як замість "куплю" оператор поспіхом ставить "продам", або навпаки
Привіт В будь якому випадку ми з 28 з'їхали на 26,60...і може ще їхати не переїхати )))
Ok. Вважаю що кожен має свою стратегію. Моя интуіція (або може це мої сподівання) каже, що 25 - це занадто, а 26+ цілком ймовірно і 27+ теж добре. А 30 це теж занадто.. Тобто коридор 26-28 грн. за доллар можна сприймати спокійно і не хвилюватись. Щось можна заробити (27.5 продав, 26.8 відкупив - це як приклад). Кошик валют, ну і в яку валюту більше віриш або ризикуєш. Вітання пану Оресту, цікаво було його читати. Із курсом він дав гарний прогноз.
Много несостыковой в этой теории заговора. 1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда? 3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?!
Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC