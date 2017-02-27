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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5435543654375438

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 333
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
45
27.51-28.0
14%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
5%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 333
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:28

  Gesha написав:BIGor

Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам? :D

Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?! :shock:

Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC

https://3dnews.ru/1011088


очень аккуратно цитируйте с ресурсов *.ru
Huawei отрежет, а Samsung и Sony - нет. Что же так?;)
и не забывайте, что 90% редкоземельных металлов добывается в Китае, - будут сложные переговоры
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:34

  vovamuha007 написав:
  Patrick написав:
  vovamuha007 написав:Зверніть увагу на те, що міняйло зрівнявся з міжбанком -люди не вірять в здорожчання долара в короткостроковій перспективі

Привіт. Іноді бачу як замість "куплю" оператор поспіхом ставить "продам", або навпаки :wink:

Привіт :) В будь якому випадку ми з 28 з'їхали на 26,60...і може ще їхати не переїхати )))

Ok. Вважаю що кожен має свою стратегію. Моя интуіція (або може це мої сподівання) каже, що 25 - це занадто, а 26+ цілком ймовірно і 27+ теж добре. А 30 це теж занадто.. Тобто коридор 26-28 грн. за доллар можна сприймати спокійно і не хвилюватись. Щось можна заробити (27.5 продав, 26.8 відкупив - це як приклад). Кошик валют, ну і в яку валюту більше віриш або ризикуєш.
Вітання пану Оресту, цікаво було його читати. Із курсом він дав гарний прогноз.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:47

  Patrick написав:
Вітання пану Оресту, цікаво було його читати. Із курсом він дав гарний прогноз.


Так! Чекаю на його нові дописи! :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:53

  Shaman написав:
  Gesha написав:BIGor

Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам? :D

Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?! :shock:

Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC

https://3dnews.ru/1011088


очень аккуратно цитируйте с ресурсов *.ru
Huawei отрежет, а Samsung и Sony - нет. Что же так?;)
и не забывайте, что 90% редкоземельных металлов добывается в Китае, - будут сложные переговоры


Вот без ru

https://economictimes.indiatimes.com/ne ... s?from=mdr

Всему свое время, до самсунга тоже дойдет. TSMC не стал ждать и рисковать.
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:00

  Gesha написав:
  Shaman написав:
  Gesha написав:
Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC

https://3dnews.ru/1011088


очень аккуратно цитируйте с ресурсов *.ru
Huawei отрежет, а Samsung и Sony - нет. Что же так?;)
и не забывайте, что 90% редкоземельных металлов добывается в Китае, - будут сложные переговоры


Вот без ru

https://economictimes.indiatimes.com/ne ... s?from=mdr

Всему свое время, до самсунга тоже дойдет. TSMC не стал ждать и рисковать.


я не ставлю под сомнение это событие, просто акценты расставлены по другому. Слова война и ограбление появились на .ru :wink:
Shaman
 
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  #<1 ... 5435543654375438
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