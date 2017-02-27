Додано: Нед 17 тра, 2020 12:08

Проскакивает здесь какое-то пренебрежительное отношение к экспорту продукции и экспортерам. Во всех странах, и в нашей в особенности, без экспорта не получится. Мантры про внутренний рынок хороши – но в чем их суть? Рост внутреннего рынка возможен, когда население, фирмы и гос-во зарабатывает все больше денег и может их потратить. А зарабатывать – это производить – товары или услуги.



В нашей стране нет электроники, машиностроение дышит на ладан. Формчане ездят на импортных машинах, про смартфоны и компы – молчу))) мы это будем импортировать, так что без экспорта не обойтись.



А для развития производства нужно, чтобы иностранный инвестор увидел выгоду и пришел, - в том числе выгода – это низкий курс гривны. Своими силами не разовьем – очень сильно отстали за период 1990-2010, только привлекая, чтобы производства размещали в нашей стране – смотрим на Китай.



Крепкая гривна наоборот стимулирует не производить, а покупать импортное – тут не так давно жаловались на импортную картошку и проч. И почему-то не видят связи, что это произошло как раз в 3-4 кварталах – какой был курс?



Опять же экономика расставит все на свои места – если мало экспорта, то рано или поздно курс гривны будет падать, только когда он рванет, то уже за 1 мес не исправить ситуацию



А если многим участникам нужна крепкая гривна, поскольку они сидят в гривнедепо, – так и пишите, а не прикрывайтесь интересами страны и ее граждан



НБУ делает правильно, не давая гривне ситуативно сильно укрепиться сейчас. По-хорошему, это надо было делать и осенью 2019 – но тогда прохлопали.



Ps не надо путать низкий курс и инфляцию. В текущей ситуации низкий курс гривны – 28-29, высокий – 24-25. Гиперинфляция всегда плохо.

Как-то так;)