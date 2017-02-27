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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5436543754385439>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 334
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 334
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:28

  Gesha написав:BIGor

Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам? :D

Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?! :shock:

Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC

https://3dnews.ru/1011088


очень аккуратно цитируйте с ресурсов *.ru
Huawei отрежет, а Samsung и Sony - нет. Что же так?;)
и не забывайте, что 90% редкоземельных металлов добывается в Китае, - будут сложные переговоры
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:34

  vovamuha007 написав:
  Patrick написав:
  vovamuha007 написав:Зверніть увагу на те, що міняйло зрівнявся з міжбанком -люди не вірять в здорожчання долара в короткостроковій перспективі

Привіт. Іноді бачу як замість "куплю" оператор поспіхом ставить "продам", або навпаки :wink:

Привіт :) В будь якому випадку ми з 28 з'їхали на 26,60...і може ще їхати не переїхати )))

Ok. Вважаю що кожен має свою стратегію. Моя интуіція (або може це мої сподівання) каже, що 25 - це занадто, а 26+ цілком ймовірно і 27+ теж добре. А 30 це теж занадто.. Тобто коридор 26-28 грн. за доллар можна сприймати спокійно і не хвилюватись. Щось можна заробити (27.5 продав, 26.8 відкупив - це як приклад). Кошик валют, ну і в яку валюту більше віриш або ризикуєш.
Вітання пану Оресту, цікаво було його читати. Із курсом він дав гарний прогноз.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:47

  Patrick написав:
Вітання пану Оресту, цікаво було його читати. Із курсом він дав гарний прогноз.


Так! Чекаю на його нові дописи! :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:53

  Shaman написав:
  Gesha написав:BIGor

Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам? :D

Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?! :shock:

Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC

https://3dnews.ru/1011088


очень аккуратно цитируйте с ресурсов *.ru
Huawei отрежет, а Samsung и Sony - нет. Что же так?;)
и не забывайте, что 90% редкоземельных металлов добывается в Китае, - будут сложные переговоры


Вот без ru

https://economictimes.indiatimes.com/ne ... s?from=mdr

Всему свое время, до самсунга тоже дойдет. TSMC не стал ждать и рисковать.
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:00

  Gesha написав:
  Shaman написав:
  Gesha написав:
Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC

https://3dnews.ru/1011088


очень аккуратно цитируйте с ресурсов *.ru
Huawei отрежет, а Samsung и Sony - нет. Что же так?;)
и не забывайте, что 90% редкоземельных металлов добывается в Китае, - будут сложные переговоры


Вот без ru

https://economictimes.indiatimes.com/ne ... s?from=mdr

Всему свое время, до самсунга тоже дойдет. TSMC не стал ждать и рисковать.


я не ставлю под сомнение это событие, просто акценты расставлены по другому. Слова война и ограбление появились на .ru :wink:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:08

Экспорт

Проскакивает здесь какое-то пренебрежительное отношение к экспорту продукции и экспортерам. Во всех странах, и в нашей в особенности, без экспорта не получится. Мантры про внутренний рынок хороши – но в чем их суть? Рост внутреннего рынка возможен, когда население, фирмы и гос-во зарабатывает все больше денег и может их потратить. А зарабатывать – это производить – товары или услуги.

В нашей стране нет электроники, машиностроение дышит на ладан. Формчане ездят на импортных машинах, про смартфоны и компы – молчу))) мы это будем импортировать, так что без экспорта не обойтись.

А для развития производства нужно, чтобы иностранный инвестор увидел выгоду и пришел, - в том числе выгода – это низкий курс гривны. Своими силами не разовьем – очень сильно отстали за период 1990-2010, только привлекая, чтобы производства размещали в нашей стране – смотрим на Китай.

Крепкая гривна наоборот стимулирует не производить, а покупать импортное – тут не так давно жаловались на импортную картошку и проч. И почему-то не видят связи, что это произошло как раз в 3-4 кварталах – какой был курс?

Опять же экономика расставит все на свои места – если мало экспорта, то рано или поздно курс гривны будет падать, только когда он рванет, то уже за 1 мес не исправить ситуацию

А если многим участникам нужна крепкая гривна, поскольку они сидят в гривнедепо, – так и пишите, а не прикрывайтесь интересами страны и ее граждан

НБУ делает правильно, не давая гривне ситуативно сильно укрепиться сейчас. По-хорошему, это надо было делать и осенью 2019 – но тогда прохлопали.

Ps не надо путать низкий курс и инфляцию. В текущей ситуации низкий курс гривны – 28-29, высокий – 24-25. Гиперинфляция всегда плохо.
Как-то так;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:11

Привіт :) В будь якому випадку ми з 28 з'їхали на 26,60...і може ще їхати не переїхати )))[/quote]
Пожем переехать и до 25.Люди тут про другое гутарят.Особенно те ,кто в 2014 через знакомых договаривался купить пачку и стоял за социальным долларом от госпожи Го в 2015.Схлопывается все за пару дней-бац,и нигде нет доллара кроме онлайн.Для нас на заборе спокойней как-то.
ПыСы:Может одну учетку оставите ,а то путаемся- Вы Вова Квасов или Вова Муха? :roll:
Востаннє редагувалось heineken в Нед 17 тра, 2020 12:20, всього редагувалось 1 раз.
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:17

  Shaman написав:
  Gesha написав: Вот без ru
https://economictimes.indiatimes.com/ne ... s?from=mdr
Всему свое время, до самсунга тоже дойдет. TSMC не стал ждать и рисковать.
я не ставлю под сомнение это событие, просто акценты расставлены по другому. Слова война и ограбление появились на .ru :wink:


just an element of President Donald Trump's re-election strategy
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"Можем повторить" (с)
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Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:21

  heineken написав: Пожем переехать и до 25.Люди тут про другое гутарят.Особенно те ,кто в 2014 через знакомых договаривался купить пачку и стоял за социальным долларом от госпожи Го в 2015.Схлопывается все за пару дней-бац,и нигде нет доллара кроме онлайн.Для нас на заборе спокойней как-то.
ПыСы:Может оду учетку оставите ,а то путаемся- Вы Вова Квасов или Вова Муха? :roll:

Еще один забывший, что происходило в 14-15 году в Крыму и Донбассе :evil:
(в игноре, по ошибке открыл).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:27

Для стран золотого миллиарда мы все дикари. И они сделают всё, что бы дикари были в кильватере прогресса, а они у руля.
alex_dvornichenko
 
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