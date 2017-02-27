Много несостыковой в этой теории заговора. 1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда? 3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?!
Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC
vovamuha007 написав:Зверніть увагу на те, що міняйло зрівнявся з міжбанком -люди не вірять в здорожчання долара в короткостроковій перспективі
Привіт. Іноді бачу як замість "куплю" оператор поспіхом ставить "продам", або навпаки
Привіт В будь якому випадку ми з 28 з'їхали на 26,60...і може ще їхати не переїхати )))
Ok. Вважаю що кожен має свою стратегію. Моя интуіція (або може це мої сподівання) каже, що 25 - це занадто, а 26+ цілком ймовірно і 27+ теж добре. А 30 це теж занадто.. Тобто коридор 26-28 грн. за доллар можна сприймати спокійно і не хвилюватись. Щось можна заробити (27.5 продав, 26.8 відкупив - це як приклад). Кошик валют, ну і в яку валюту більше віриш або ризикуєш. Вітання пану Оресту, цікаво було його читати. Із курсом він дав гарний прогноз.
Много несостыковой в этой теории заговора. 1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда? 3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?!
Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC
Проскакивает здесь какое-то пренебрежительное отношение к экспорту продукции и экспортерам. Во всех странах, и в нашей в особенности, без экспорта не получится. Мантры про внутренний рынок хороши – но в чем их суть? Рост внутреннего рынка возможен, когда население, фирмы и гос-во зарабатывает все больше денег и может их потратить. А зарабатывать – это производить – товары или услуги.
В нашей стране нет электроники, машиностроение дышит на ладан. Формчане ездят на импортных машинах, про смартфоны и компы – молчу))) мы это будем импортировать, так что без экспорта не обойтись.
А для развития производства нужно, чтобы иностранный инвестор увидел выгоду и пришел, - в том числе выгода – это низкий курс гривны. Своими силами не разовьем – очень сильно отстали за период 1990-2010, только привлекая, чтобы производства размещали в нашей стране – смотрим на Китай.
Крепкая гривна наоборот стимулирует не производить, а покупать импортное – тут не так давно жаловались на импортную картошку и проч. И почему-то не видят связи, что это произошло как раз в 3-4 кварталах – какой был курс?
Опять же экономика расставит все на свои места – если мало экспорта, то рано или поздно курс гривны будет падать, только когда он рванет, то уже за 1 мес не исправить ситуацию
А если многим участникам нужна крепкая гривна, поскольку они сидят в гривнедепо, – так и пишите, а не прикрывайтесь интересами страны и ее граждан
НБУ делает правильно, не давая гривне ситуативно сильно укрепиться сейчас. По-хорошему, это надо было делать и осенью 2019 – но тогда прохлопали.
Ps не надо путать низкий курс и инфляцию. В текущей ситуации низкий курс гривны – 28-29, высокий – 24-25. Гиперинфляция всегда плохо. Как-то так;)
Привіт В будь якому випадку ми з 28 з'їхали на 26,60...і може ще їхати не переїхати )))[/quote] Пожем переехать и до 25.Люди тут про другое гутарят.Особенно те ,кто в 2014 через знакомых договаривался купить пачку и стоял за социальным долларом от госпожи Го в 2015.Схлопывается все за пару дней-бац,и нигде нет доллара кроме онлайн.Для нас на заборе спокойней как-то. ПыСы:Может одну учетку оставите ,а то путаемся- Вы Вова Квасов или Вова Муха?
Востаннє редагувалось heineken в Нед 17 тра, 2020 12:20, всього редагувалось 1 раз.
heineken написав: Пожем переехать и до 25.Люди тут про другое гутарят.Особенно те ,кто в 2014 через знакомых договаривался купить пачку и стоял за социальным долларом от госпожи Го в 2015.Схлопывается все за пару дней-бац,и нигде нет доллара кроме онлайн.Для нас на заборе спокойней как-то. ПыСы:Может оду учетку оставите ,а то путаемся- Вы Вова Квасов или Вова Муха?
Еще один забывший, что происходило в 14-15 году в Крыму и Донбассе (в игноре, по ошибке открыл).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.