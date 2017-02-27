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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5436543754385439

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 334
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 334
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:29

  alex_dvornichenko написав:Для стран золотого миллиарда мы все дикари. И они сделают всё, что бы дикари были в кильватере прогресса, а они у руля.


золотой миллиард - тоже популярная тема в рунете, и только в нем :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:04

  flyman написав:
  goldfinger написав:Собственно,речь не только о недвиге.Да,будут держать цены,будут держать гривну,секвестируют бюджет,зажмут бизнес и придушат налогами.Жизнь здесь,мягко говоря,далека от идеала и финансовый рынок с инвестиционным климатом тоже.К осени возможны политические риски с выборами,в зависимости от того,как договорились с беней и насколько обеднеет мудрый нарид.Курс,кстати, вполне и до 25 может дойти с этим упоротым укреплятором смолием.Впрочем, НБУ не всесилен и потенциально большая жо не в его власти,все звр не спасут.Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

чиновники пересядуть на Ланоси і жити будуть в хрущівках?

Нет,конечно.Надеюсь,их путь к гильотине будет коротким.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:15

  BIGor написав:
  goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

Я лично полностью поддерживаю госпожу Зеленскую. Но печально то, что наши люде еще не доросли мозгами до философии ответственного потребления.

Это так не работает.Не дорастут.Изменения копятся постепенно,а реализуются скачкообразно(любопытно,но это так же и к росту курса доллара в Украине применимо).Особенно социальные.В стране наличествуют неразрешимые противоречия между основной массой населения,не имеющей политической субъектности и прослойкой псевдоэлиты с обслугой и подтанцовкой собирающих крошки с барского стола.Здесь не про"научатся".Мы доедаем труп усср и велика вероятность,что с таким политическим руководством финиш наступит ещё быстрее и это фундаментальный риск для гривны в течение ближайшего полугода.
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