RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5436543754385439

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 334
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 334
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:29

  alex_dvornichenko написав:Для стран золотого миллиарда мы все дикари. И они сделают всё, что бы дикари были в кильватере прогресса, а они у руля.


золотой миллиард - тоже популярная тема в рунете, и только в нем :mrgreen:
Shaman
 
Повідомлень: 299
З нами з: 29.09.19
Подякував: 29 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:04

  flyman написав:
  goldfinger написав:Собственно,речь не только о недвиге.Да,будут держать цены,будут держать гривну,секвестируют бюджет,зажмут бизнес и придушат налогами.Жизнь здесь,мягко говоря,далека от идеала и финансовый рынок с инвестиционным климатом тоже.К осени возможны политические риски с выборами,в зависимости от того,как договорились с беней и насколько обеднеет мудрый нарид.Курс,кстати, вполне и до 25 может дойти с этим упоротым укреплятором смолием.Впрочем, НБУ не всесилен и потенциально большая жо не в его власти,все звр не спасут.Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

чиновники пересядуть на Ланоси і жити будуть в хрущівках?

Нет,конечно.Надеюсь,их путь к гильотине будет коротким.
goldfinger
 
Повідомлень: 416
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:15

  BIGor написав:
  goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

Я лично полностью поддерживаю госпожу Зеленскую. Но печально то, что наши люде еще не доросли мозгами до философии ответственного потребления.

Это так не работает.Не дорастут.Изменения копятся постепенно,а реализуются скачкообразно(любопытно,но это так же и к росту курса доллара в Украине применимо).Особенно социальные.В стране наличествуют неразрешимые противоречия между основной массой населения,не имеющей политической субъектности и прослойкой псевдоэлиты с обслугой и подтанцовкой собирающих крошки с барского стола.Здесь не про"научатся".Мы доедаем труп усср и велика вероятность,что с таким политическим руководством финиш наступит ещё быстрее и это фундаментальный риск для гривны в течение ближайшего полугода.
goldfinger
 
Повідомлень: 416
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:47

  goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
Wisznia
 
Повідомлень: 18
З нами з: 23.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:25

  Wisznia написав:
  goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.

Очень с вами согласен.А теперь просто подумайте,в состоянии ли нынешнее общество в Украине воспринимать и,тем более, следовать подобным месседжам.Вы можете говорить правильные вещи,но и они могут быть неадекватны.Не в коня корм.
goldfinger
 
Повідомлень: 416
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:34

Рассказывать нищим(а в Украине народ, мягко говоря,не очень богат) про "ответственное потребление"звучит,как издевательство.Хз,если вы чиновник,бизнесмен,полицейский,депутат,юрист,первая леди? Если нет,то тогда это природное.Отрыв от народа распространенная и очень большая беда.Валенса,Ганди или Гавел хорошие примеры,но нам так не везёт.
goldfinger
 
Повідомлень: 416
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:43

Что лучше пркупать- доллар В или евро. Горизонт 5 лет
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5753
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:10

  Investor_K написав:Что лучше пркупать- доллар В или евро. Горизонт 5 лет

С горизонтом 5 лет сидеть в бумаге, когда М1 в США только за последние 2 месяца показывает рост на 27%, а М2 на 11? Вы серьезно?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21470
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2220 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:17

  Gesha написав:
  Shaman написав:
  Gesha написав:BIGor

Много несостыковой в этой теории заговора.
1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда?
3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам? :D

Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?! :shock:

Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC

https://3dnews.ru/1011088


очень аккуратно цитируйте с ресурсов *.ru
Huawei отрежет, а Samsung и Sony - нет. Что же так?;)
и не забывайте, что 90% редкоземельных металлов добывается в Китае, - будут сложные переговоры


Вот без ru

https://economictimes.indiatimes.com/ne ... s?from=mdr

Всему свое время, до самсунга тоже дойдет. TSMC не стал ждать и рисковать.

Место регистрации данного интернет-издания" - пригород Нью-Дели, Индия. Не ведитесь на слово "Times", это нечто совсем другое.
Учитывая, что Индия в жестких контрах (пока экономических) с Китаем, ничего позитивного для Китая в этом издании не может быть опубликовано. Так что совершенно не удивительно.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 04.10.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5436543754385439
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gesha, liliya_logical і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1884, 1885, 1886
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18851 2303556
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 тра, 2020 16:15
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 694, 695, 696
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6950 1556591
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 тра, 2020 15:04
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 39, 40, 41
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
407 85495
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 тра, 2020 14:07
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16820)
17.05.2020 16:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.