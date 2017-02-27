goldfinger написав:Собственно,речь не только о недвиге.Да,будут держать цены,будут держать гривну,секвестируют бюджет,зажмут бизнес и придушат налогами.Жизнь здесь,мягко говоря,далека от идеала и финансовый рынок с инвестиционным климатом тоже.К осени возможны политические риски с выборами,в зависимости от того,как договорились с беней и насколько обеднеет мудрый нарид.Курс,кстати, вполне и до 25 может дойти с этим упоротым укреплятором смолием.Впрочем, НБУ не всесилен и потенциально большая жо не в его власти,все звр не спасут.Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
чиновники пересядуть на Ланоси і жити будуть в хрущівках?
Нет,конечно.Надеюсь,их путь к гильотине будет коротким.
goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
Я лично полностью поддерживаю госпожу Зеленскую. Но печально то, что наши люде еще не доросли мозгами до философии ответственного потребления.
Это так не работает.Не дорастут.Изменения копятся постепенно,а реализуются скачкообразно(любопытно,но это так же и к росту курса доллара в Украине применимо).Особенно социальные.В стране наличествуют неразрешимые противоречия между основной массой населения,не имеющей политической субъектности и прослойкой псевдоэлиты с обслугой и подтанцовкой собирающих крошки с барского стола.Здесь не про"научатся".Мы доедаем труп усср и велика вероятность,что с таким политическим руководством финиш наступит ещё быстрее и это фундаментальный риск для гривны в течение ближайшего полугода.
goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
Очень с вами согласен.А теперь просто подумайте,в состоянии ли нынешнее общество в Украине воспринимать и,тем более, следовать подобным месседжам.Вы можете говорить правильные вещи,но и они могут быть неадекватны.Не в коня корм.
Рассказывать нищим(а в Украине народ, мягко говоря,не очень богат) про "ответственное потребление"звучит,как издевательство.Хз,если вы чиновник,бизнесмен,полицейский,депутат,юрист,первая леди? Если нет,то тогда это природное.Отрыв от народа распространенная и очень большая беда.Валенса,Ганди или Гавел хорошие примеры,но нам так не везёт.
Много несостыковой в этой теории заговора. 1. Кто мешает туземцам напечатать деньги, и 2. менять их на товары золотого миллиарда? 3. Кто мешает вождю племени - мешки американских бумажек (на которые можно купить всё меньше на територии племени) обменять на товары из США, где на эти бумажки можно купить всё больше? Или закупить оборудование, и делать больше бус для экспорта другим племенам?
Что мешает туземцам делать больше бус для экспорта?!
Это больше не ограбление, это война: США отрежет Huawei практически от всех, включая, вероятно, TSMC
Всему свое время, до самсунга тоже дойдет. TSMC не стал ждать и рисковать.
Место регистрации данного интернет-издания" - пригород Нью-Дели, Индия. Не ведитесь на слово "Times", это нечто совсем другое. Учитывая, что Индия в жестких контрах (пока экономических) с Китаем, ничего позитивного для Китая в этом издании не может быть опубликовано. Так что совершенно не удивительно.