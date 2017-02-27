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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5437543854395440

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 334
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
29
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 334
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Изменения копятся постепенно,а реализуются скачкообразно
это негативные изменения, или какое позитивное изменение вдруг высочило как чёрт из табакерки?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:22

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зерно важливіше за нафту: що чекає сільське господарство після карантину
https://buh.ligazakon.net/analitycs/166215_vozvratnaya-finansovaya-pomoshch-pravovye-aspekty
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:48

  Gesha написав:p_vovk74

Такие интернет-издания Вам подойдут?) Без ру и без индусов..

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/16/7251871/
https://www.state.gov/the-united-states ... -networks/

По этим ссылкам нет ни слова ни про войну ни про отлучение Huawei от TSMC. А именно это и было сутью спора если вы помните.

З.Ы. Про конфликт США и Huawei пишут давно и этот процесс имеет место быть, спору нет. Но этот процесс идет вялотекуще и, скорее, в "фоне" обычного бесконечного экономического конфликта между экономическими монстрами. Нагнетают же - особо заинтересованные. Русские - против всея США, индусы - против Китая. В данном моменте их интересы совпадают.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:53

Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:06

Генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко заявив, що на програму з модернізації компанії знадобиться 4-5 мільярди гривень та займе 3-4 роки.

Про це повідомляє Enkorr.

"Інвестиційна програма безпосередньо пов'язана з модернізацією та автоматизацією виробничих потужностей. Плюс окремо - створення резервуарного парку.

Якщо говорити конкретно по цій програмі, то "Укртранснафта" може за 3-4 роки з сумою близько 4-5 млрд закрити всю інвестиційну програму", - розповів він.

За словами Гавриленко, сума подальших інвестицій не буде перевищувати 200-300 млн на рік, а підприємство стане сучасним та дуже стійким з точки зору прибутковості.

"При десятирічному контракті з "Транснафтою" та зі стійким, на мій погляд, споживчим попитом, без урахування інвестицій в резервуарний парк, інвестиції окупляться за 5-6 років", - заявив Гавриленко.

Також він зазначив, що нафтопровід "Дружба" - морально застарів. "У нас нещодавно вийшла з ладу засувка, у неї дата виготовлення 1961 рік, вона просто розсипалася", - сказав Гавриленко, додавши, що у плані модернізації нафтопроводу є і заміна засувок і автоматизація всього маршруту з моніторингом.

При цьому топ-менеджер підкреслив, що "Укртранснафта" за останні чотири роки виплатила державі 7,5 млрд дивідендів.

"При цьому залишкова вартість основних фондів, без вартості нафти, становить близько 16 млрд. Грубо кажучи, ми виплатили 50% залишкової вартості своїх активів", - розповів він.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:08

  hxbbgaf написав:Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.



Вот ,кстати да,фермеры кричали,что выбрасывают урожай,и супермаркеты наживаются на населении,за дорого продавая овощи.
До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке.
Кто помнит огурцы 17 мая по 35 грн? :mrgreen: почем должен быть $ по курсу бигмака? :mrgreen: :mrgreen:
komant733
 
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