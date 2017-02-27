это негативные изменения, или какое позитивное изменение вдруг высочило как чёрт из табакерки?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 16:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:22
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зерно важливіше за нафту: що чекає сільське господарство після карантину
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:48
По этим ссылкам нет ни слова ни про войну ни про отлучение Huawei от TSMC. А именно это и было сутью спора если вы помните.
З.Ы. Про конфликт США и Huawei пишут давно и этот процесс имеет место быть, спору нет. Но этот процесс идет вялотекуще и, скорее, в "фоне" обычного бесконечного экономического конфликта между экономическими монстрами. Нагнетают же - особо заинтересованные. Русские - против всея США, индусы - против Китая. В данном моменте их интересы совпадают.
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:53
Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:06
Генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко заявив, що на програму з модернізації компанії знадобиться 4-5 мільярди гривень та займе 3-4 роки.
Про це повідомляє Enkorr.
"Інвестиційна програма безпосередньо пов'язана з модернізацією та автоматизацією виробничих потужностей. Плюс окремо - створення резервуарного парку.
Якщо говорити конкретно по цій програмі, то "Укртранснафта" може за 3-4 роки з сумою близько 4-5 млрд закрити всю інвестиційну програму", - розповів він.
За словами Гавриленко, сума подальших інвестицій не буде перевищувати 200-300 млн на рік, а підприємство стане сучасним та дуже стійким з точки зору прибутковості.
"При десятирічному контракті з "Транснафтою" та зі стійким, на мій погляд, споживчим попитом, без урахування інвестицій в резервуарний парк, інвестиції окупляться за 5-6 років", - заявив Гавриленко.
Також він зазначив, що нафтопровід "Дружба" - морально застарів. "У нас нещодавно вийшла з ладу засувка, у неї дата виготовлення 1961 рік, вона просто розсипалася", - сказав Гавриленко, додавши, що у плані модернізації нафтопроводу є і заміна засувок і автоматизація всього маршруту з моніторингом.
При цьому топ-менеджер підкреслив, що "Укртранснафта" за останні чотири роки виплатила державі 7,5 млрд дивідендів.
"При цьому залишкова вартість основних фондів, без вартості нафти, становить близько 16 млрд. Грубо кажучи, ми виплатили 50% залишкової вартості своїх активів", - розповів він.
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:08
Вот ,кстати да,фермеры кричали,что выбрасывают урожай,и супермаркеты наживаются на населении,за дорого продавая овощи.
До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке.
Кто помнит огурцы 17 мая по 35 грн? почем должен быть $ по курсу бигмака?
ЗАПОРОЖЬЕ
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:17
Багато компаній залишать частину співробітників на віддаленій роботі навіть після карантину - ЄБА
“Карантин показав, що зовсім не обов’язково всій команді перебувати в офісі, щоб дати хороший результат. Багато компаній будуть серйозно переглядати кількість квадратних метрів, які вони орендують, і скорочувати ці площі. Тобто, співробітники будуть не на 100% працювати в офісі. Можливо, бізнес буде вводити комбінований формат роботи. Навіть ми як організація розглядаємо для себе можливість скорочення квадратних метрів, які ми орендуємо, враховуючи, що частина співробітників буде працювати з дому
Українці згодні на менші зарплати, аби тільки працювати
компанії великого бізнесу поки не переглядають розміри заробітних плат. Водночас малий і середній бізнес пропонує на 10-15% менші заробітки, ніж були раніше. Крім того, пошукачі і самі згодні на менші зарплати, адже конкуренція за робочі місця зросла.
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:26
Ага і я хотів би почути по елітним київським житловим комплексам... Хто це так грандіозно розпродують, бо по деяким ціна з 2000-2200 доларів за метр скакнула на 2800-3000 доларів і пропозицій там зеро!
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