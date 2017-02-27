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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:30
varlo написав:
А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.
І що виграли ті, хто так зробив минулого літа і восени?! І поцікавтесь скільки коштують послуги елеватора за 10 місяців зберігання, якщо ще вони вам погодяться зберігати до травня, бо їм потрібно зачищати склади до нового урожаю!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:34
Qwerty написав:
І що виграли ті, хто так зробив минулого літа і восени?! І поцікавтесь скільки коштують послуги елеватора за 10 місяців зберігання, якщо ще вони вам погодяться зберігати до травня, бо їм потрібно зачищати склади до нового урожаю!
За тонну 45 грн в месяц вроде.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:36
Игорь написав: varlo написав:
А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.
Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены
І ціни такої немає і всі, хто захотів потримати зерно до травня, а таких виявилося немало, судячи по чергам в порти з зерновозів добре прогоріли! Тим більше, що багато хто продавав за кеш через сумнівні фірми, а це хороший мінус від ціни... Плюс великі затрати на зберігання, плюс мінуси по усушці, плюс доставка в порт автомобілями чи вагонами... Не просто мінуси, а серйозні мінуси! Дехто в боргах як в шєлках!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:37
jump написав: komant733 написав:
До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке.
не купуйте
у чому проблема?
не обійдетесь без огірків?
або садять самі
Мне пох.ю цена,я покупаю то,что мне нужно,но всегда возмущает вранье....и сказки....мы такие бедные,урожай пропадает....
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:42
vitaliian написав: goldfinger написав:
Изменения копятся постепенно,а реализуются скачкообразно
это негативные изменения, или какое позитивное изменение вдруг высочило как чёрт из табакерки?
Союз пошабашил закономерно, но притом очень внезапно
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:44
hxbbgaf написав:
Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.
Сегодня закупался на самом дешёвом овощном рынке своего областного центра:
- огурцы 28-40 грн стандартные
- огромные огурцы перезревшие 18-20 грн
Так что Киев по 50 грн это ещё по божески
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:44
komant733 написав:
Мне пох.ю цена,я покупаю то,что мне нужно,но всегда возмущает вранье....и сказки....мы такие бедные,урожай пропадает....
Плюс демонстративное "выбрасывание" товара.
А дешевле продать - не?
Или отдать в больницу, детдом, инвалидам, малоимущим? Нет, блдь, раздавим тракторами!
Совсем как у "агрессора" (с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:49
somilitark написав: Игорь написав:
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены
Что значит нет,ЕСТЬ!
Это как с валютой,можно купить по 27,а можно на заправке,в круглосуточном обменнике и по 30 взять,и не факт что не куклу,так что варианты есть всегда,надо просто места знать.
Володя, не вдаючись в цифри, відкрию тобі очі на цю тему! Ціна на зерно залежить від маси нюансів! Абсолютно різні ціни на зерно з під комбайна, з господарства, з елеватора, в порту, в різних областях України, враховуючи логістику, продане з документами, без документів, віддане за борги на певних умовах, продане по форвардним програмам... І це я не говорю про те, що є зерно пшениці, ячменю, жита, вівса, кукурудзи... І це при тому, що є різна якість зерна і різне використання! І це при тому, що на окремих елеваторах, особливо державних воно може бути лише на папері, а в наявності нуль!
І ще при тому, що купуючи зерно треба тому, хто не розуміється в нюансах та бути впевненим, що воно не є в заставі у якоїсь фінансової чи господарської структури або фізичної особи або не є під арештом!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:57
Wisznia написав: goldfinger написав:
Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.
хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 19:04
Vitalych-new написав: Игорь написав: varlo написав:
А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.
Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены
капец, где вы такую цену видели, на каком это базисе ???
Фьючерсы на зерно в гривне это тот же фьючерс на гривну. Если она немного обесценится, а мировая цена не упадёт, то продадите выше 6200 (условно). Но если с/х производителей нагнут и облапошат как в 2019г., то продадите куда дешевле ! Они сделали основные вложения по курсу под 28, а продавали урожай по курсу аж до 23
В этом году с урожаем будет не очень, но в целом по миру перепроизводство зерна уже который год - цен как до 2008г. и близко не видать
Ну 2008 рік вже був переломний і ціни значно впали, а ось в 2006-2007 були просто фантастичні! Тона соняшника доходила до 1000 доларів! Це при тому, що урожай був супер! Правда той рік і зіграв з багатьма злий жарт... накупили джипів, дорогущих комбайнів і іншої техніки, влізли в нові кредити з очікуванням, що ціна буде такою ж або хоча б в половину меншою, а вона впала майже в 5-6 разів... Деякі і в петлю лізли! Веселі були часи! Та ще багато хто взяв кредити з прив’язкою до долара!
Теж думаю, що ті ціни вже навряд чи колись будуть! Хоча, тоді і ресурси були відповідно значно дорожче!
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