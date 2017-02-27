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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5439544054415442>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:30

  varlo написав:А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.

І що виграли ті, хто так зробив минулого літа і восени?! І поцікавтесь скільки коштують послуги елеватора за 10 місяців зберігання, якщо ще вони вам погодяться зберігати до травня, бо їм потрібно зачищати склади до нового урожаю!
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:І що виграли ті, хто так зробив минулого літа і восени?! І поцікавтесь скільки коштують послуги елеватора за 10 місяців зберігання, якщо ще вони вам погодяться зберігати до травня, бо їм потрібно зачищати склади до нового урожаю!
За тонну 45 грн в месяц вроде.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:36

  Игорь написав:
  varlo написав:А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.

Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены

І ціни такої немає і всі, хто захотів потримати зерно до травня, а таких виявилося немало, судячи по чергам в порти з зерновозів добре прогоріли! Тим більше, що багато хто продавав за кеш через сумнівні фірми, а це хороший мінус від ціни... Плюс великі затрати на зберігання, плюс мінуси по усушці, плюс доставка в порт автомобілями чи вагонами... Не просто мінуси, а серйозні мінуси! Дехто в боргах як в шєлках!
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:37

  jump написав:
  komant733 написав:До открытия рынков,огурцы были 30-35 грн в магазинах,теперь по 40-50 грн ,в магазинах и по 35-40 на рынке.

не купуйте
у чому проблема?
не обійдетесь без огірків?
або садять самі


Мне пох.ю цена,я покупаю то,что мне нужно,но всегда возмущает вранье....и сказки....мы такие бедные,урожай пропадает....
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:42

  vitaliian написав:
  goldfinger написав:Изменения копятся постепенно,а реализуются скачкообразно
это негативные изменения, или какое позитивное изменение вдруг высочило как чёрт из табакерки?

Союз пошабашил закономерно, но притом очень внезапно
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:44

  hxbbgaf написав:Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.

Сегодня закупался на самом дешёвом овощном рынке своего областного центра:
- огурцы 28-40 грн стандартные
- огромные огурцы перезревшие 18-20 грн

Так что Киев по 50 грн это ещё по божески
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:44

  komant733 написав:Мне пох.ю цена,я покупаю то,что мне нужно,но всегда возмущает вранье....и сказки....мы такие бедные,урожай пропадает....

Плюс демонстративное "выбрасывание" товара.

А дешевле продать - не?
Или отдать в больницу, детдом, инвалидам, малоимущим? Нет, блдь, раздавим тракторами!

Совсем как у "агрессора" (с)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:49

  somilitark написав:
  Игорь написав:
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены

Что значит нет,ЕСТЬ!

Это как с валютой,можно купить по 27,а можно на заправке,в круглосуточном обменнике и по 30 взять,и не факт что не куклу,так что варианты есть всегда,надо просто места знать. 8)

Володя, не вдаючись в цифри, відкрию тобі очі на цю тему! Ціна на зерно залежить від маси нюансів! Абсолютно різні ціни на зерно з під комбайна, з господарства, з елеватора, в порту, в різних областях України, враховуючи логістику, продане з документами, без документів, віддане за борги на певних умовах, продане по форвардним програмам... І це я не говорю про те, що є зерно пшениці, ячменю, жита, вівса, кукурудзи... І це при тому, що є різна якість зерна і різне використання! І це при тому, що на окремих елеваторах, особливо державних воно може бути лише на папері, а в наявності нуль!
І ще при тому, що купуючи зерно треба тому, хто не розуміється в нюансах та бути впевненим, що воно не є в заставі у якоїсь фінансової чи господарської структури або фізичної особи або не є під арештом!
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:57

  Wisznia написав:
  goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.


имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.
хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:04

  Vitalych-new написав:
  Игорь написав:
  varlo написав:А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.

Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены


капец, где вы такую цену видели, на каком это базисе ???
Фьючерсы на зерно в гривне это тот же фьючерс на гривну. Если она немного обесценится, а мировая цена не упадёт, то продадите выше 6200 (условно). Но если с/х производителей нагнут и облапошат как в 2019г., то продадите куда дешевле ! Они сделали основные вложения по курсу под 28, а продавали урожай по курсу аж до 23 :oops: :evil:
В этом году с урожаем будет не очень, но в целом по миру перепроизводство зерна уже который год - цен как до 2008г. и близко не видать

Ну 2008 рік вже був переломний і ціни значно впали, а ось в 2006-2007 були просто фантастичні! Тона соняшника доходила до 1000 доларів! Це при тому, що урожай був супер! Правда той рік і зіграв з багатьма злий жарт... накупили джипів, дорогущих комбайнів і іншої техніки, влізли в нові кредити з очікуванням, що ціна буде такою ж або хоча б в половину меншою, а вона впала майже в 5-6 разів... Деякі і в петлю лізли! Веселі були часи! Та ще багато хто взяв кредити з прив’язкою до долара!
Теж думаю, що ті ціни вже навряд чи колись будуть! Хоча, тоді і ресурси були відповідно значно дорожче!
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