Игорь написав: varlo написав: А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе. А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.

Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.

П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены

капец, где вы такую цену видели, на каком это базисе ???Фьючерсы на зерно в гривне это тот же фьючерс на гривну. Если она немного обесценится, а мировая цена не упадёт, то продадите выше 6200 (условно). Но если с/х производителей нагнут и облапошат как в 2019г., то продадите куда дешевле ! Они сделали основные вложения по курсу под 28, а продавали урожай по курсу аж до 23В этом году с урожаем будет не очень, но в целом по миру перепроизводство зерна уже который год - цен как до 2008г. и близко не видать