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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5439544054415442

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:15

  Qwerty написав:Володя, не вдаючись в цифри, відкрию тобі очі на цю тему!

Капец як видкрылы. Я прозрел!

Это всё равно что сказать,что у 10-ти летнего авто может быть скрученный пробег,крыло крашенное,фары уже полировали,двигатель и коробка нуждаются в ремонте,продажа по гендоверенности это гемор и может жена впишется прошлого хозяина,а может быть авто с перебитыми номерами кузова и мотора,а может быть авто не из Германии,а дождливой Бельгии или Голландии,плюс может быть там масло не меняли по регламенту и авто в розыске Интерпола,короче капец одним словом,словно я живу на Марсе,а не в Украине.

Короче спасибо огромное дедушка Кверти,как бы я жил,если вы бы мне не сказали про букварик,что утром встаёт солнце,а вечером садится,что зимой холодно,а летом может быть очень жарко,когда холодно может быть снег,а летом идёт дождь.

Щиро дякую за классическое "поднимите мне веки",это самое ценное сообщение в жизни,это прорыв,словно батя меня первый раз в баню повёл и попарил,СПАСИБО капитан очевидность :lol:

По курсу,наличка примерно 26.70 на 26.75,перекос в сторону продать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:17

  Игорь написав:
  somilitark написав:
  varlo написав: Но в 2021 году зимой-весной цена на зерно будет выше, чем сейчас процентов на 20-30% как минимум?

В какой валюте?
В долларах?
Сомневаюсь.
Но вижу что вы настроились,зачем тогда спрашиваете?
Напоминает ситуацию,когда жених хочет свадьбы,а мы вас отговариваем,мол невеста не фонтан,но если сильно хотите,то женитесь,зачем вам советчики,набьёте своих шишек,чужие вам точно не к чему :idea:

Varlo- горячая голова, 9-го из бани выходит Qwerty, а 15-го он все разложит по полочкам, если Somilitarka мало.

Ну в принципі вже пояснив... Знаю вже чоловік зо п`ять, які зараз бігають за тими кому минулої весни дали гроші(чималі гроші) під майбутній урожай на дуже хороших, як вони тоді думали умовах і тепер не те, що умови виявилися не такими щоб хорошими, а просто грошей нема на віддачу! Розрахунок на хорошу ціну на кукурудзу виявився абсолютно неправильним! Потрібно було віддавати кеш, а продаж кукурудзи по 120-140 доларів за тону це щоб частину ну дуже великих боргів погасити! Можуть забрати якоюсь технікою, але кому вона потрібна по тій ціні! Фініта ля комедія! Заходьте ще!
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:18

  Игорь написав:
  somilitark написав:
  varlo написав: Но в 2021 году зимой-весной цена на зерно будет выше, чем сейчас процентов на 20-30% как минимум?

В какой валюте?
В долларах?
Сомневаюсь.
Но вижу что вы настроились,зачем тогда спрашиваете?
Напоминает ситуацию,когда жених хочет свадьбы,а мы вас отговариваем,мол невеста не фонтан,но если сильно хотите,то женитесь,зачем вам советчики,набьёте своих шишек,чужие вам точно не к чему :idea:

Varlo- горячая голова, 9-го из бани выходит Qwerty, а 15-го он все разложит по полочкам, если Somilitarka мало.

Ну в принципі вже пояснив... Знаю вже чоловік зо п`ять, які зараз бігають за тими кому минулої весни дали гроші(чималі гроші) під майбутній урожай на дуже хороших, як вони тоді думали умовах і тепер не те, що умови виявилися не такими щоб хорошими, а просто грошей нема на віддачу! Розрахунок на хорошу ціну на кукурудзу виявився абсолютно неправильним! Потрібно було віддавати кеш, а продаж кукурудзи по 120-140 доларів за тону це щоб частину ну дуже великих боргів погасити! Можуть забрати якоюсь технікою, але кому вона потрібна по тій ціні! Фініта ля комедія! Заходьте ще!
Qwerty
 
Повідомлень: 2336
З нами з: 25.02.15
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  #<1 ... 5439544054415442
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