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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 18:36
Игорь написав: varlo написав:
А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.
Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены
І ціни такої немає і всі, хто захотів потримати зерно до травня, а таких виявилося немало, судячи по чергам в порти з зерновозів добре прогоріли! Тим більше, що багато хто продавав за кеш через сумнівні фірми, а це хороший мінус від ціни... Плюс великі затрати на зберігання, плюс мінуси по усушці, плюс доставка в порт автомобілями чи вагонами... Не просто мінуси, а серйозні мінуси! Дехто в боргах як в шєлках!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:42
vitaliian написав: goldfinger написав:
Изменения копятся постепенно,а реализуются скачкообразно
это негативные изменения, или какое позитивное изменение вдруг высочило как чёрт из табакерки?
Союз пошабашил закономерно, но притом очень внезапно
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:49
somilitark написав: Игорь написав:
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены
Что значит нет,ЕСТЬ!
Это как с валютой,можно купить по 27,а можно на заправке,в круглосуточном обменнике и по 30 взять,и не факт что не куклу,так что варианты есть всегда,надо просто места знать.
Володя, не вдаючись в цифри, відкрию тобі очі на цю тему! Ціна на зерно залежить від маси нюансів! Абсолютно різні ціни на зерно з під комбайна, з господарства, з елеватора, в порту, в різних областях України, враховуючи логістику, продане з документами, без документів, віддане за борги на певних умовах, продане по форвардним програмам... І це я не говорю про те, що є зерно пшениці, ячменю, жита, вівса, кукурудзи... І це при тому, що є різна якість зерна і різне використання! І це при тому, що на окремих елеваторах, особливо державних воно може бути лише на папері, а в наявності нуль!
І ще при тому, що купуючи зерно треба тому, хто не розуміється в нюансах та бути впевненим, що воно не є в заставі у якоїсь фінансової чи господарської структури або фізичної особи або не є під арештом!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:57
Wisznia написав: goldfinger написав:
Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.
хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 19:04
Vitalych-new написав: Игорь написав: varlo написав:
А если вложится во фьючерсы на зерно? Купить летом, продать следующей зимой-весной? Сейчас цена 6200 грн за тонну. Хранить в элеваторе.
Если Вы не около зерна и не имеете с ним дело - не стоит этого делать. Люди "в теме" не всегда в плюсах.
П.С. 6200 сейчас это космос. Нет такой цены
капец, где вы такую цену видели, на каком это базисе ???
Фьючерсы на зерно в гривне это тот же фьючерс на гривну. Если она немного обесценится, а мировая цена не упадёт, то продадите выше 6200 (условно). Но если с/х производителей нагнут и облапошат как в 2019г., то продадите куда дешевле ! Они сделали основные вложения по курсу под 28, а продавали урожай по курсу аж до 23
В этом году с урожаем будет не очень, но в целом по миру перепроизводство зерна уже который год - цен как до 2008г. и близко не видать
Ну 2008 рік вже був переломний і ціни значно впали, а ось в 2006-2007 були просто фантастичні! Тона соняшника доходила до 1000 доларів! Це при тому, що урожай був супер! Правда той рік і зіграв з багатьма злий жарт... накупили джипів, дорогущих комбайнів і іншої техніки, влізли в нові кредити з очікуванням, що ціна буде такою ж або хоча б в половину меншою, а вона впала майже в 5-6 разів... Деякі і в петлю лізли! Веселі були часи! Та ще багато хто взяв кредити з прив’язкою до долара!
Теж думаю, що ті ціни вже навряд чи колись будуть! Хоча, тоді і ресурси були відповідно значно дорожче!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 19:15
Qwerty написав:
Володя, не вдаючись в цифри, відкрию тобі очі на цю тему!
Капец як видкрылы. Я прозрел!
Это всё равно что сказать,что у 10-ти летнего авто может быть скрученный пробег,крыло крашенное,фары уже полировали,двигатель и коробка нуждаются в ремонте,продажа по гендоверенности это гемор и может жена впишется прошлого хозяина,а может быть авто с перебитыми номерами кузова и мотора,а может быть авто не из Германии,а дождливой Бельгии или Голландии,плюс может быть там масло не меняли по регламенту и авто в розыске Интерпола,короче капец одним словом,словно я живу на Марсе,а не в Украине.
Короче спасибо огромное дедушка Кверти,как бы я жил,если вы бы мне не сказали про букварик,что утром встаёт солнце,а вечером садится,что зимой холодно,а летом может быть очень жарко,когда холодно может быть снег,а летом идёт дождь.
Щиро дякую за классическое "поднимите мне веки",это самое ценное сообщение в жизни,это прорыв,словно батя меня первый раз в баню повёл и попарил,СПАСИБО капитан очевидность
По курсу,наличка примерно 26.70 на 26.75,перекос в сторону продать.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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4
Додано: Нед 17 тра, 2020 19:17
Игорь написав:
Varlo
somilitark написав: varlo написав:
Но в 2021 году зимой-весной цена на зерно будет выше, чем сейчас процентов на 20-30% как минимум?
В какой валюте?
В долларах?
Сомневаюсь.
Но вижу что вы настроились,зачем тогда спрашиваете?
Напоминает ситуацию,когда жених хочет свадьбы,а мы вас отговариваем,мол невеста не фонтан,но если сильно хотите,то женитесь,зачем вам советчики,набьёте своих шишек,чужие вам точно не к чему
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a мало.
Ну в принципі вже пояснив... Знаю вже чоловік зо п`ять, які зараз бігають за тими кому минулої весни дали гроші(чималі гроші) під майбутній урожай на дуже хороших, як вони тоді думали умовах і тепер не те, що умови виявилися не такими щоб хорошими, а просто грошей нема на віддачу! Розрахунок на хорошу ціну на кукурудзу виявився абсолютно неправильним! Потрібно було віддавати кеш, а продаж кукурудзи по 120-140 доларів за тону це щоб частину ну дуже великих боргів погасити! Можуть забрати якоюсь технікою, але кому вона потрібна по тій ціні! Фініта ля комедія! Заходьте ще!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 19:18
Игорь написав:
Varlo
somilitark написав: varlo написав:
Но в 2021 году зимой-весной цена на зерно будет выше, чем сейчас процентов на 20-30% как минимум?
В какой валюте?
В долларах?
Сомневаюсь.
Но вижу что вы настроились,зачем тогда спрашиваете?
Напоминает ситуацию,когда жених хочет свадьбы,а мы вас отговариваем,мол невеста не фонтан,но если сильно хотите,то женитесь,зачем вам советчики,набьёте своих шишек,чужие вам точно не к чему
- горячая голова, 9-го из бани выходит Qwerty
, а 15-го он все разложит по полочкам, если Somilitark
a мало.
Ну в принципі вже пояснив... Знаю вже чоловік зо п`ять, які зараз бігають за тими кому минулої весни дали гроші(чималі гроші) під майбутній урожай на дуже хороших, як вони тоді думали умовах і тепер не те, що умови виявилися не такими щоб хорошими, а просто грошей нема на віддачу! Розрахунок на хорошу ціну на кукурудзу виявився абсолютно неправильним! Потрібно було віддавати кеш, а продаж кукурудзи по 120-140 доларів за тону це щоб частину ну дуже великих боргів погасити! Можуть забрати якоюсь технікою, але кому вона потрібна по тій ціні! Фініта ля комедія! Заходьте ще!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:17
Zebra написав: hxbbgaf написав:
Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.
Сегодня закупался на самом дешёвом овощном рынке своего областного центра:
- огурцы 28-40 грн стандартные
- огромные огурцы перезревшие 18-20 грн
Так что Киев по 50 грн это ещё по божески
по огурцам:
1 народ отигрывает выброшенный урожай
2 огурцы растут ночью, а сейчас ночью холодно, и теплицы уже не топят и плохо растёт...
пока не открыли рынки огурец брал по 20 грн...сейчас 38...
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:20
Qwerty написав:
Ну в принципі вже пояснив... Знаю вже чоловік зо п`ять, які зараз бігають за тими кому минулої весни дали гроші(чималі гроші) під майбутній урожай на дуже хороших, як вони тоді думали умовах і тепер не те, що умови виявилися не такими щоб хорошими, а просто грошей нема на віддачу! Розрахунок на хорошу ціну на кукурудзу виявився абсолютно неправильним! Потрібно було віддавати кеш, а продаж кукурудзи по 120-140 доларів за тону це щоб частину ну дуже великих боргів погасити! Можуть забрати якоюсь технікою, але кому вона потрібна по тій ціні! Фініта ля комедія! Заходьте ще!
А кто-нибудь из них заключал договор с ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАГАРЛИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" или ГРІНЧЕНКО С.О.? По договору займа между двумя физлицами давали?
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