Додано: Нед 17 тра, 2020 19:15

Qwerty написав: Володя, не вдаючись в цифри, відкрию тобі очі на цю тему! Володя, не вдаючись в цифри, відкрию тобі очі на цю тему!

Капец як видкрылы. Я прозрел!Это всё равно что сказать,что у 10-ти летнего авто может быть скрученный пробег,крыло крашенное,фары уже полировали,двигатель и коробка нуждаются в ремонте,продажа по гендоверенности это гемор и может жена впишется прошлого хозяина,а может быть авто с перебитыми номерами кузова и мотора,а может быть авто не из Германии,а дождливой Бельгии или Голландии,плюс может быть там масло не меняли по регламенту и авто в розыске Интерпола,короче капец одним словом,словно я живу на Марсе,а не в Украине.Короче спасибо огромное дедушка Кверти,как бы я жил,если вы бы мне не сказали про букварик,что утром встаёт солнце,а вечером садится,что зимой холодно,а летом может быть очень жарко,когда холодно может быть снег,а летом идёт дождь.Щиро дякую за классическое "поднимите мне веки",это самое ценное сообщение в жизни,это прорыв,словно батя меня первый раз в баню повёл и попарил,СПАСИБО капитан очевидностьПо курсу,наличка примерно 26.70 на 26.75,перекос в сторону продать.