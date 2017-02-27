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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5440544154425443>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:23

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину
20:39 15.05.2020
https://112.ua/politika/advokat-donalda ... 36200.html
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:27

  varlo написав:
  prodigy написав:зачем Польша, лучше сразу LA, NY

Там в разы дороже, плюс в США так просто не попадешь, как в Польшу. Да Польша и ближе.

І не так просто і купити... Хоча, якщо здавати, то можна заключати договір з спеціалізованою компанією і отримувати кошти від неї, а пошук клієнтів і все інше, то її головна біль! Тут Лібо може детальніше пояснити... Якщо ще не видворили...
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:37

  erer55 написав:США печатает . а у нас недвижимость дорожает(не знаю как в Киеве, у нас дорожает вторичка и земля) и вообще вся жизнь

В Чернигове предложение заметно опережает спрос. Подождите до конца года.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:38

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.

Сегодня закупался на самом дешёвом овощном рынке своего областного центра:
- огурцы 28-40 грн стандартные
- огромные огурцы перезревшие 18-20 грн

Так что Киев по 50 грн это ещё по божески

по огурцам:
1 народ отигрывает выброшенный урожай
2 огурцы растут ночью, а сейчас ночью холодно, и теплицы уже не топят и плохо растёт...

пока не открыли рынки огурец брал по 20 грн...сейчас 38...


Фото выброшеного урожая видели?
Не думайте о фермерах плохо....соленые и малосольные огурцы будут чуть раньше, чем обычно
komant733
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:43

  komant733 написав:Фото выброшеного урожая видели?
Не думайте о фермерах плохо....соленые и малосольные огурцы будут чуть раньше, чем обычно

Судя по их разгону с "отбиванием потерь" - они будут дороже мяса и красной рыбы (а может и икры) :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:50

  edvardd написав:
  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.

Сегодня закупался на самом дешёвом овощном рынке своего областного центра:
- огурцы 28-40 грн стандартные
- огромные огурцы перезревшие 18-20 грн

Так что Киев по 50 грн это ещё по божески

по огурцам:
1 народ отигрывает выброшенный урожай
2 огурцы растут ночью, а сейчас ночью холодно, и теплицы уже не топят и плохо растёт...

пока не открыли рынки огурец брал по 20 грн...сейчас 38...


Фото выброшеного урожая видели?
Не думайте о фермерах плохо....соленые и малосольные огурцы будут чуть раньше, чем обычно[/quote]


чтобы засолить одной соли мало...остальное ещё не выросло...

проблема по всему миру:
производители в Голландии теперь или выбрасывают или продают свой картофель молочным фермерам по 1 центу за килограмм:
https://nos.nl/artikel/2334062-overscho ... vlees.html
Зображення
Востаннє редагувалось edvardd в Нед 17 тра, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:54

Доллары массово печатают. То же касается евро. Так что- гривна на депозите самый выгодный инструмент на ближайшее время?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:59

урожай выкидывают фермеры, а на рынках торгуют реализаторы
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:02

чтобы засолить одной соли мало...остальное ещё не выросло...

проблема по всему миру:
производители в Голландии теперь или выбрасывают или продают свой картофель молочным фермерам по 1 центу за килограмм:
https://nos.nl/artikel/2334062-overscho ... vlees.html
Зображення[/quote][/quote]


Да,да......умею пользоваться гуглом :D

https://images.app.goo.gl/ZXzkkKHQnYRHtHwq5
:mrgreen:
Фото с Херсона....для поднятия волны в прессе
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:03

то, что вы пришли на рынок и купили в любое время огурци - заслуга реализатра, который стоит там каждый день и ждет вас собрав пул огурцов у разных фермеров, а у самого фермера нет времени втыкать целый день на рынке
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