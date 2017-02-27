Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:23
Grand Touring
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:27
varlo написав: prodigy написав:
зачем Польша, лучше сразу LA, NY
Там в разы дороже, плюс в США так просто не попадешь, как в Польшу. Да Польша и ближе.
І не так просто і купити... Хоча, якщо здавати, то можна заключати договір з спеціалізованою компанією і отримувати кошти від неї, а пошук клієнтів і все інше, то її головна біль! Тут Лібо може детальніше пояснити... Якщо ще не видворили...
Qwerty
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:37
erer55 написав:
США печатает . а у нас недвижимость дорожает(не знаю как в Киеве, у нас дорожает вторичка и земля) и вообще вся жизнь
В Чернигове предложение заметно опережает спрос. Подождите до конца года.
aval1958
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:38
edvardd написав: Zebra написав: hxbbgaf написав:
Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.
Сегодня закупался на самом дешёвом овощном рынке своего областного центра:
- огурцы 28-40 грн стандартные
- огромные огурцы перезревшие 18-20 грн
Так что Киев по 50 грн это ещё по божески
по огурцам:
1 народ отигрывает выброшенный урожай
2 огурцы растут ночью, а сейчас ночью холодно, и теплицы уже не топят и плохо растёт...
пока не открыли рынки огурец брал по 20 грн...сейчас 38...
Фото выброшеного урожая видели?
Не думайте о фермерах плохо....соленые и малосольные огурцы будут чуть раньше, чем обычно
komant733
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:43
komant733 написав:
Фото выброшеного урожая видели?
Не думайте о фермерах плохо....соленые и малосольные огурцы будут чуть раньше, чем обычно
Судя по их разгону с "отбиванием потерь" - они будут дороже мяса и красной рыбы (а может и икры)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:50
edvardd написав: Zebra написав: hxbbgaf написав:
Надо объявлять бойкот и не покупать огурцы по таким космическим ценам в Киеве специально накрутили. Пусть они у них погниют.
Сегодня закупался на самом дешёвом овощном рынке своего областного центра:
- огурцы 28-40 грн стандартные
- огромные огурцы перезревшие 18-20 грн
Так что Киев по 50 грн это ещё по божески
по огурцам:
1 народ отигрывает выброшенный урожай
2 огурцы растут ночью, а сейчас ночью холодно, и теплицы уже не топят и плохо растёт...
пока не открыли рынки огурец брал по 20 грн...сейчас 38...
Фото выброшеного урожая видели?
Не думайте о фермерах плохо....соленые и малосольные огурцы будут чуть раньше, чем обычно[/quote]
чтобы засолить одной соли мало...остальное ещё не выросло...
проблема по всему миру:
производители в Голландии теперь или выбрасывают или продают свой картофель молочным фермерам по 1 центу за килограмм:
https://nos.nl/artikel/2334062-overscho ... vlees.html
Востаннє редагувалось
edvardd
в Нед 17 тра, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:54
Доллары массово печатают. То же касается евро. Так что- гривна на депозите самый выгодный инструмент на ближайшее время?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:59
урожай выкидывают фермеры, а на рынках торгуют реализаторы
Grand Touring
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Додано: Нед 17 тра, 2020 21:02
чтобы засолить одной соли мало...остальное ещё не выросло...
проблема по всему миру:
производители в Голландии теперь или выбрасывают или продают свой картофель молочным фермерам по 1 центу за килограмм:
https://nos.nl/artikel/2334062-overscho ... vlees.html
[/quote][/quote]
Да,да......умею пользоваться гуглом
https://images.app.goo.gl/ZXzkkKHQnYRHtHwq5
Фото с Херсона....для поднятия волны в прессе
komant733
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Додано: Нед 17 тра, 2020 21:03
то, что вы пришли на рынок и купили в любое время огурци - заслуга реализатра, который стоит там каждый день и ждет вас собрав пул огурцов у разных фермеров, а у самого фермера нет времени втыкать целый день на рынке
Grand Touring
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