Додано: Нед 17 тра, 2020 21:10

Когда фермер от безнадеги стоит у трассы и продает огурци по 20 грн - реально плохо, тк в это время он не занимается хозяйством, только рынки открыли он эти огурци сплавил по 20 реализатору и они стали 35, можно в киев отвезти - там спрос больше -тогда еще 15 грн на бензин и в киеве будут уже 50.