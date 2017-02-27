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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5440544154425443

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:10

Когда фермер от безнадеги стоит у трассы и продает огурци по 20 грн - реально плохо, тк в это время он не занимается хозяйством, только рынки открыли он эти огурци сплавил по 20 реализатору и они стали 35, можно в киев отвезти - там спрос больше -тогда еще 15 грн на бензин и в киеве будут уже 50.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:19

В воскресенье, 17 мая, истек исторический контракт на транзит, заключенный Москвой и Варшавой еще в 90х, и отныне польский газовый оператор Gaz System будет разыгрывать мощности трубы на аукционах с повышением тарифа на прокачку.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

[quote="4966392:Qwerty"]ціни такої немає[/quote Є така ціна, Ви ж наче в с г працюєте чи ні, зараз пропозиції 6100-6150 з місця на пшеницю 3 класу, платять переробники, експортери 6000 максимум.
Людина просто трохи неправильно поставила питання про те як заробити на фьючерсах в умовах України, а *знатоки* навперебій висунули свої версії, замість того щоб сказати, якщо ти не власник елеватора, то 100% це *попандос*
А в кого є свої склади заробляють на цій темі з першого року незалежності неньки)))
Rain R
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:46

Гривня - красава! :)

  Investor_K написав:Так что- гривна на депозите самый выгодный инструмент на ближайшее время?

В Долярчика - так!
Але тільки до січня(включно, доки набиті депостовпці під 17,5-18,5%)
Правда, якщо в кінці осені/початок зими ціни на РН трохи просядуть/буде дешева іпотека - буду стрибати з депотрампліна в іпотечний бетон!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 21:55

  komant733 написав:чтобы засолить одной соли мало...остальное ещё не выросло...

проблема по всему миру:
производители в Голландии теперь или выбрасывают или продают свой картофель молочным фермерам по 1 центу за килограмм:
https://nos.nl/artikel/2334062-overscho ... vlees.html
Зображення
[/quote]


Да,да......умею пользоваться гуглом :D

https://images.app.goo.gl/ZXzkkKHQnYRHtHwq5
:mrgreen:
Фото с Херсона....для поднятия волны в прессе[/quote]
в Каменке-Дн знакомые выбрасывали редиску и капусту, фото нет по понятным причинам...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:02

  Долярчик написав:
  Investor_K написав:Так что- гривна на депозите самый выгодный инструмент на ближайшее время?

В Долярчика - так!
Але тільки до січня(включно, доки набиті депостовпці під 17,5-18,5%)
Правда, якщо в кінці осені/початок зими ціни на РН трохи просядуть/буде дешева іпотека - буду стрибати з депотрампліна в іпотечний бетон!


Добрый вечер .

...конечно в" Долярчика" все так !
Положить гривну по 24 за доллар а "проснутся " по 27 за доллар ......?????
Что он заработал Р х Е его знает ...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:20

  goldfinger написав:
  Wisznia написав:
  goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.

Очень с вами согласен.А теперь просто подумайте,в состоянии ли нынешнее общество в Украине воспринимать и,тем более, следовать подобным месседжам.Вы можете говорить правильные вещи,но и они могут быть неадекватны.Не в коня корм.

Да, потреблядей больше, чем адекватних. Но чем чаще адекватние будут вслух говорить о своей жизненной позиции, тем бистрее общество перестроится.
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:22

Стратегія Долярчика! ©®™

  холява написав:
  Долярчик написав:
  Investor_K написав:Так что- гривна на депозите самый выгодный инструмент на ближайшее время?

В Долярчика - так!
Але тільки до січня(включно, доки набиті депостовпці під 17,5-18,5%)
Правда, якщо в кінці осені/початок зими ціни на РН трохи просядуть/буде дешева іпотека - буду стрибати з депотрампліна в іпотечний бетон!


Добрый вечер .

...конечно в" Долярчика" все так !
Положить гривну по 24 за доллар а "проснутся " по 27 за доллар ......?????
Что он заработал Р х Е его знает ...

Доброго здоров'я!
Клав минулого року при курсі 26,хх, а зараз виймаю при курсі 26,хх - скажіть, що я зробив не так?
- правда, витягую і знову кладу на депо, але тепер поповнюю лише осінні і зимові стовпчики! :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:
  холява написав:
  Долярчик написав:В Долярчика - так!
Але тільки до січня(включно, доки набиті депостовпці під 17,5-18,5%)
Правда, якщо в кінці осені/початок зими ціни на РН трохи просядуть/буде дешева іпотека - буду стрибати з депотрампліна в іпотечний бетон!


Добрый вечер .

...конечно в" Долярчика" все так !
Положить гривну по 24 за доллар а "проснутся " по 27 за доллар ......?????
Что он заработал Р х Е его знает ...

Доброго здоров'я!
Клав минулого року при курсі 26,хх, а зараз виймаю при курсі 26,хх - скажіть, що я зробив не так?
- правда, витягую і знову кладу на депо, але тепер поповнюю лише осінні і зимові стовпчики! :idea:
Маладєц!
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:43

  mephala написав:
  Wisznia написав:

Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.


имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.
хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.[/quote]
Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме
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