Когда фермер от безнадеги стоит у трассы и продает огурци по 20 грн - реально плохо, тк в это время он не занимается хозяйством, только рынки открыли он эти огурци сплавил по 20 реализатору и они стали 35, можно в киев отвезти - там спрос больше -тогда еще 15 грн на бензин и в киеве будут уже 50.
В воскресенье, 17 мая, истек исторический контракт на транзит, заключенный Москвой и Варшавой еще в 90х, и отныне польский газовый оператор Gaz System будет разыгрывать мощности трубы на аукционах с повышением тарифа на прокачку.
[quote="4966392:Qwerty"]ціни такої немає[/quote Є така ціна, Ви ж наче в с г працюєте чи ні, зараз пропозиції 6100-6150 з місця на пшеницю 3 класу, платять переробники, експортери 6000 максимум. Людина просто трохи неправильно поставила питання про те як заробити на фьючерсах в умовах України, а *знатоки* навперебій висунули свої версії, замість того щоб сказати, якщо ти не власник елеватора, то 100% це *попандос* А в кого є свої склади заробляють на цій темі з першого року незалежності неньки)))
Investor_K написав:Так что- гривна на депозите самый выгодный инструмент на ближайшее время?
В Долярчика - так! Але тільки до січня(включно, доки набиті депостовпці під 17,5-18,5%) Правда, якщо в кінці осені/початок зими ціни на РН трохи просядуть/буде дешева іпотека - буду стрибати з депотрампліна в іпотечний бетон!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Investor_K написав:Так что- гривна на депозите самый выгодный инструмент на ближайшее время?
В Долярчика - так! Але тільки до січня(включно, доки набиті депостовпці під 17,5-18,5%) Правда, якщо в кінці осені/початок зими ціни на РН трохи просядуть/буде дешева іпотека - буду стрибати з депотрампліна в іпотечний бетон!
Добрый вечер .
...конечно в" Долярчика" все так ! Положить гривну по 24 за доллар а "проснутся " по 27 за доллар ......????? Что он заработал Р х Е его знает ...
goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
Очень с вами согласен.А теперь просто подумайте,в состоянии ли нынешнее общество в Украине воспринимать и,тем более, следовать подобным месседжам.Вы можете говорить правильные вещи,но и они могут быть неадекватны.Не в коня корм.
Да, потреблядей больше, чем адекватних. Но чем чаще адекватние будут вслух говорить о своей жизненной позиции, тем бистрее общество перестроится.
Investor_K написав:Так что- гривна на депозите самый выгодный инструмент на ближайшее время?
В Долярчика - так! Але тільки до січня(включно, доки набиті депостовпці під 17,5-18,5%) Правда, якщо в кінці осені/початок зими ціни на РН трохи просядуть/буде дешева іпотека - буду стрибати з депотрампліна в іпотечний бетон!
Добрый вечер .
...конечно в" Долярчика" все так ! Положить гривну по 24 за доллар а "проснутся " по 27 за доллар ......????? Что он заработал Р х Е его знает ...
Доброго здоров'я! Клав минулого року при курсі 26,хх, а зараз виймаю при курсі 26,хх - скажіть, що я зробив не так? - правда, витягую і знову кладу на депо, але тепер поповнюю лише осінні і зимові стовпчики!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:В Долярчика - так! Але тільки до січня(включно, доки набиті депостовпці під 17,5-18,5%) Правда, якщо в кінці осені/початок зими ціни на РН трохи просядуть/буде дешева іпотека - буду стрибати з депотрампліна в іпотечний бетон!
Добрый вечер .
...конечно в" Долярчика" все так ! Положить гривну по 24 за доллар а "проснутся " по 27 за доллар ......????? Что он заработал Р х Е его знает ...
Доброго здоров'я! Клав минулого року при курсі 26,хх, а зараз виймаю при курсі 26,хх - скажіть, що я зробив не так? - правда, витягую і знову кладу на депо, але тепер поповнюю лише осінні і зимові стовпчики!
Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного. хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.[/quote] Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме