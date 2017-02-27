Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного. хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.[/quote] Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме
Wisznia написав:Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного. хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.
Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме
т.е. зеленская может за кого то говорить а не за себя а я не могу? правильно я вас понял?
mephala написав: имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного. хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.
Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме[/quote]
т.е. зеленская может за кого то говорить а не за себя а я не могу? правильно я вас понял?[/quote] Последняя ваша фраза вообще не о том. Ми говорим об ответственном потреблении, а ви питаетесь сказать, что президент- плохой человек. Ви уводите разговор в сторону.
mephala написав:Wisznia не умеете цитировать - не жмите кнопку. не уметее читать на что вам отвечают - не пишите вообще ничего.
Ви не отвечаете по теме, ви отрабативаете определенное "задание". Речь шла про ответственное потребление, а не про президента, его жену или команду
ловите свои же тексты:
mephala написав:
Wisznia написав:Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.
имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного. хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.
вообще то если у вас настолько коротка память то напомню - эта тема всплыла не сама по себе а в контексте что это сказа зеленская. причем это связали даже с историческим высказываем про пирожные что есть даже в вашем тексте
mephala написав:
Wisznia написав:Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме
т.е. зеленская может за кого то говорить а не за себя а я не могу? правильно я вас понял?
это вы уводите тему в сторону от зеленской отрабатывая свое задание и переводя стрелки в общем на общество а не то что это заявил человек который не знает что такое жить на 10К грн в месяц. изначально тема всплыла в связке именно с зеленской.
ЗЫ просто приведу первичную цитату из чего все началось. а то некоторым при отработке задания память отшибло
goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".