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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5441544254435444

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:53

  mephala написав:
  Wisznia написав:

Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.


имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.
хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.[/quote]
Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:58

  Wisznia написав:
  mephala написав:
  Wisznia написав:Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.


имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.
хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.

Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме


т.е. зеленская может за кого то говорить а не за себя а я не могу?
правильно я вас понял?
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:16

Зелебобічна мразь у всій своїй красі


Онука Муссоліні та підрядники ФСБ: з кого зняв санкції Зеленський
https://texty.org.ua/fragments/100987/c ... zelenskyj/
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:26

  mephala написав:
имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.
хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.

Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме[/quote]

т.е. зеленская может за кого то говорить а не за себя а я не могу?
правильно я вас понял?[/quote]
Последняя ваша фраза вообще не о том. Ми говорим об ответственном потреблении, а ви питаетесь сказать, что президент- плохой человек. Ви уводите разговор в сторону.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:Зелебобічна мразь у всій своїй красі


Онука Муссоліні та підрядники ФСБ: з кого зняв санкції Зеленський
https://texty.org.ua/fragments/100987/c ... zelenskyj/


Муссолини, Зеленский.
Если по вашему посту, то сегодня кстати умер автор известного мэма ""Ни х.я не понял, но очень интересно""

https://youtu.be/KqLkHWLEXVA
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:30

freeze

я сам оф...ів

звідки зелений тупий комік може розбиратись в таких багатолітніх дипломатичних тонкощах??

https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:41

Wisznia
не умеете цитировать - не жмите кнопку.
не уметее читать на что вам отвечают - не пишите вообще ничего.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:45

  mephala написав:Wisznia
не умеете цитировать - не жмите кнопку.
не уметее читать на что вам отвечают - не пишите вообще ничего.

Ви не отвечаете по теме, ви отрабативаете определенное "задание". Речь шла про ответственное потребление, а не про президента, его жену или команду
Wisznia
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:58

  Wisznia написав:
  mephala написав:Wisznia
не умеете цитировать - не жмите кнопку.
не уметее читать на что вам отвечают - не пишите вообще ничего.

Ви не отвечаете по теме, ви отрабативаете определенное "задание". Речь шла про ответственное потребление, а не про президента, его жену или команду


ловите свои же тексты:

  mephala написав:
  Wisznia написав:Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.


имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.
хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.


вообще то если у вас настолько коротка память то напомню - эта тема всплыла не сама по себе а в контексте что это сказа зеленская.
причем это связали даже с историческим высказываем про пирожные что есть даже в вашем тексте

  mephala написав:
  Wisznia написав:Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме

т.е. зеленская может за кого то говорить а не за себя а я не могу?
правильно я вас понял?


это вы уводите тему в сторону от зеленской отрабатывая свое задание и переводя стрелки в общем на общество а не то что это заявил человек который не знает что такое жить на 10К грн в месяц. изначально тема всплыла в связке именно с зеленской.

ЗЫ
просто приведу первичную цитату из чего все началось. а то некоторым при отработке задания память отшибло
  goldfinger написав:Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".
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