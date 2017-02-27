Додано: Нед 17 тра, 2020 23:58

Wisznia написав: mephala написав: Wisznia

не умеете цитировать - не жмите кнопку.

не уметее читать на что вам отвечают - не пишите вообще ничего. не умеете цитировать - не жмите кнопку.не уметее читать на что вам отвечают - не пишите вообще ничего.

Ви не отвечаете по теме, ви отрабативаете определенное "задание". Речь шла про ответственное потребление, а не про президента, его жену или команду Ви не отвечаете по теме, ви отрабативаете определенное "задание". Речь шла про ответственное потребление, а не про президента, его жену или команду

mephala написав: Wisznia написав: Ничего общего с " пусть едят пирожние"- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной- потребляем/ покупаем только то, что необходимо- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся. Ничего общего с- Европа нормально живет не за счёт больших зарплат,а за счёт ответственного потребления. Считаю такую позицию очень правильной-- меньше производится- улучшение окружающей среди+меньше работаем- больше времени проводим с детьми и теми, кто нам дорог. Живем, а не горим на работе и понтуемся.



имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.

хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит. имея среднюю з/п по Украине 10К грн - вы считаете что народ покупает больше чем ему нужно? это вообще за рамками разумного.хотя если это призыв к прокурорам, судьям и депутатам - то пусть так прямо и говорит.

mephala написав: Wisznia написав: Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме Ви говорите о ком- то, а надо начать с себя и тогда єто станет философией общества. Судьи, прокурори, их дети- у общества должно бить неприятие такого образа жизни. Воспитивать общество можно начать прямо здесь, на єтом форуме

т.е. зеленская может за кого то говорить а не за себя а я не могу?

правильно я вас понял? т.е. зеленская может за кого то говорить а не за себя а я не могу?правильно я вас понял?

goldfinger написав: Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные". Ах да, тем временем жена Зеленского призывает присоединяться к"философии ответственного потребления",гг,ну типа современная мария-антуанетта с ее прекрасным "пусть едят пирожные".

ловите свои же тексты:вообще то если у вас настолько коротка память то напомню - эта тема всплыла не сама по себе а в контексте что это сказа зеленская.причем это связали даже с историческим высказываем про пирожные что есть даже в вашем текстеэто вы уводите тему в сторону от зеленской отрабатывая свое задание и переводя стрелки в общем на общество а не то что это заявил человек который не знает что такое жить на 10К грн в месяц. изначально тема всплыла в связке именно с зеленской.ЗЫпросто приведу первичную цитату из чего все началось. а то некоторым при отработке задания память отшибло