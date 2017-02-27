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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:19
В воскресенье, 17 мая, истек исторический контракт на транзит, заключенный Москвой и Варшавой еще в 90х, и отныне польский газовый оператор Gaz System будет разыгрывать мощности трубы на аукционах с повышением тарифа на прокачку.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
[quote="4966392:Qwerty"]ціни такої немає[/quote Є така ціна, Ви ж наче в с г працюєте чи ні, зараз пропозиції 6100-6150 з місця на пшеницю 3 класу, платять переробники, експортери 6000 максимум.
Людина просто трохи неправильно поставила питання про те як заробити на фьючерсах в умовах України, а *знатоки* навперебій висунули свої версії, замість того щоб сказати, якщо ти не власник елеватора, то 100% це *попандос*
А в кого є свої склади заробляють на цій темі з першого року незалежності неньки)))
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:46
Гривня - красава! :)
В Долярчика - так!
Але тільки до січня(включно, доки набиті депостовпці під 17,5-18,5%)
Правда, якщо в кінці осені/початок зими ціни на РН трохи просядуть/буде дешева іпотека - буду стрибати з депотрампліна в іпотечний бетон!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 тра, 2020 21:55
[/quote]
Да,да......умею пользоваться гуглом
Фото с Херсона....для поднятия волны в прессе[/quote]
в Каменке-Дн знакомые выбрасывали редиску и капусту, фото нет по понятным причинам...
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:02
Добрый вечер .
...конечно в" Долярчика" все так !
Положить гривну по 24 за доллар а "проснутся " по 27 за доллар ......?????
Что он заработал Р х Е его знает ...
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:22
Стратегія Долярчика! ©®™
Доброго здоров'я!
Клав минулого року при курсі 26,хх, а зараз виймаю при курсі 26,хх - скажіть, що я зробив не так?
- правда, витягую і знову кладу на депо, але тепер поповнюю лише осінні і зимові стовпчики!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Маладєц!
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:28
чем больше народа вложится в гривну, тем больше они провоцируют государство на обесценивание гривны
сейчас гривну не девальвируют, так как народ поуши в доляре
Долярчик, молись, чтоб я в гривну не вложился
запомните: 10 августа 2020 курс будет 21.00 (инфа 100%)
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:28
Утренние курсы, 9-25:
Харьков 26.75 - 26.79, в основном 26.75 - 26.80 (ПОВ, опт)
Сумы 26.75 - 26.85
Полтава 26.75 - 26.80
В выходные дни: Харьков 26.75 - 26.80, Сумы 26.75 - 26.85, Полтава 26.75 - 26.80
Изменение наличного курса доллара за неделю, 4 недели
Востаннє редагувалось Patrick в Пон 18 тра, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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