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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:29
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varlo
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:31
goldfinger написав:
Ага,и ВВП с экспортом в оппе и безработица 50%.
Не сцать, ОВГЗ допечатаем если что!
На отличненько выйдет.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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escobar
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Додано: Пон 18 тра, 2020 09:57
На міжбанку продовжується рух на південь. Привіт гривнедепозитчикам!!!
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vovamuha007
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:02
26,5940 -0,0090 -0,03%
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:24
26,5765 -0,0265 -0,10%
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:26
Який завтра плановий об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?
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stryzhko
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:32
stryzhko написав:
Який завтра плановий об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?
не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит
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PS4
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:42
escobar написав: goldfinger написав:
Ага,и ВВП с экспортом в оппе и безработица 50%.
Не сцать, ОВГЗ допечатаем если что!
На отличненько выйдет.
Допечатать и раздать 50% безработных? Тогда курс куда улетит?Счастлив тот,кто успеет по 21 купить,гг.Перспективы рисуете-Буратино отдыхает.
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goldfinger
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:44
PS4 написав:
не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит
Питання було про середу. Якщо є дані на серпень було б цікаво їх почути з датами і цифрами))
Не довго це 2 чи 3 місяці? І який прогноз на серпень? 28? 30+?
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stryzhko
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:58
PS4 написав: stryzhko написав:
Який завтра об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?
не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит
Да забудьте вы уже этот август! Нет у нас больше сезонности - осенью и зимой урожай продают больше всего//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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