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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5441544254435444

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,6350 +0,0320 +0,12%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:31

  goldfinger написав:Ага,и ВВП с экспортом в оппе и безработица 50%.

Не сцать, ОВГЗ допечатаем если что!
На отличненько выйдет.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:57

На міжбанку продовжується рух на південь. Привіт гривнедепозитчикам!!!
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,5940 -0,0090 -0,03%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:24

26,5765 -0,0265 -0,10%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Який завтра плановий об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:32

  stryzhko написав:Який завтра плановий об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?

не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит :mrgreen:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:42

  escobar написав:
  goldfinger написав:Ага,и ВВП с экспортом в оппе и безработица 50%.

Не сцать, ОВГЗ допечатаем если что!
На отличненько выйдет.

Допечатать и раздать 50% безработных? Тогда курс куда улетит?Счастлив тот,кто успеет по 21 купить,гг.Перспективы рисуете-Буратино отдыхает.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

PS4 написав:не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит :mrgreen:

Питання було про середу. Якщо є дані на серпень було б цікаво їх почути з датами і цифрами))
Не довго це 2 чи 3 місяці? І який прогноз на серпень? 28? 30+?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:58

  PS4 написав:
  stryzhko написав:Який завтра об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?
не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит :mrgreen:
Да забудьте вы уже этот август! Нет у нас больше сезонности - осенью и зимой урожай продают больше всего//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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