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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 54435444544554465447>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:13

  stryzhko написав:
PS4 написав:не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит :mrgreen:

Питання було про середу. Якщо є дані на серпень було б цікаво їх почути з датами і цифрами))
Не довго це 2 чи 3 місяці? І який прогноз на серпень? 28? 30+?


в мае еще не выплатили $1,5 ярда по облигациям под гарантии США.
в июле 60 ярдов погашение прошлогоднего выпуска ОВГЗ
июнь-август $1,2 ярда по внешним долгам
сентябрь $1,8 ярда по еврооблигациям

транш мвф гораздо меньше ожидаемого и не известно когда будет. недобор бюджета 50%. авансовые поступления исчерпаны на 7 месяцев вперед. овгз с колес на 3 месяца - лишь утрамбовывают снежный ком.

за май-сентябрь все случится и пойдете в свое грндепо.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:13

  stryzhko написав:
PS4 написав:не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит :mrgreen:

Питання було про середу. Якщо є дані на серпень було б цікаво їх почути з датами і цифрами))
Не довго це 2 чи 3 місяці? І який прогноз на серпень? 28? 30+?


в мае еще не выплатили $1,5 ярда по облигациям под гарантии США.
в июле 60 ярдов грн погашение прошлогодних выпусков ОВГЗ (под них помоему и держат курс)
июнь-август $1,2 ярда по внешним долгам
сентябрь $1,8 ярда по еврооблигациям

транш мвф гораздо меньше ожидаемого и не известно когда будет. недобор бюджета 50%. авансовые поступления исчерпаны на 7 месяцев вперед. овгз с колес на 3 месяца - тушение пожара бензином.

за май-октябрь все случится и пойдете в свое грндепо. но по-моему сейчас вырисовывается нехилый гаплык на рынке недвижимости, и прикупить хатку будет поинтереснее чем сдать яше под 8%.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:28

  PS4 написав:
  stryzhko написав:Який завтра плановий об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?

не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит :mrgreen:

А что там за стулья будут в августе и кому они нужны? Неужто снова бакс? Ну если кто-то хочет помочь заработать загонялам - это их право :) Загонялы ж тоже люди, надо поддерживать их в кризисное время... Они и так на Мальдивы в ближайшее время не смогут поехать на заработанное на оленях, но что-то хорошее себе прикупят :) А всего лишь пару месяцев назад стригли по 28+ и уверяли что идем на 30+ :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По валюте будем падать
НБУ нужен недорогой доллар в закрома и на отдачу долгов.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:37

  Alex2006 написав:
  PS4 написав:
  stryzhko написав:Який завтра плановий об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?

не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит :mrgreen:

А что там за стулья будут в августе и кому они нужны? Неужто снова бакс? Ну если кто-то хочет помочь заработать загонялам - это их право :) Загонялы ж тоже люди, надо поддерживать их в кризисное время... Они и так на Мальдивы в ближайшее время не смогут поехать на заработанное на оленях, но что-то хорошее себе прикупят :) А всего лишь пару месяцев назад стригли по 28+ и уверяли что идем на 30+ :)

Кто у нас олень? Тот кто сдал по 24,85 :lol:
promyshlennik
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Moneta написав:за май-октябрь все случится и пойдете в свое грндепо. но по-моему сейчас вырисовывается нехилый гаплык на рынке недвижимости, и прикупить хатку будет поинтереснее чем сдать яше под 8%.

До чого тут грндепо. Цікавить коли дно по валюті, бо на хатку не вистачає і треба докупити)) і коли ракета і дно по нерухомості, щоб їх вигідно обміняти. Можна з датами і цифрами й ключами від квартири?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:40

  promyshlennik написав:
  Alex2006 написав:
  PS4 написав:не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит :mrgreen:

А что там за стулья будут в августе и кому они нужны? Неужто снова бакс? Ну если кто-то хочет помочь заработать загонялам - это их право) Загонялы ж тоже люди, надо поддерживать их в кризисное время... Они и так на Мальдивы в ближайшее время не смогут поехать на заработанное на оленях, но что-то хорошее себе прикупят) А всего лишь пару месяцев назад стригли по 28+ и уверяли что идем на 30+ )

Кто у нас олень? Тот кто сдал по 24,85 :lol:

Если вы про меня. я сдавал и по 24,8 и по 25+ и по 26+ и вплоть до 28, среднее 26.5 и за счет % по грн депо уже в плюсе все :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:41

  rasmus написав:По валюте будем падать
НБУ нужен недорогой доллар в закрома и на отдачу долгов.

Ха ха ха. Мне тоже нужен не дорогой доллар. Только кто ж мне его даст :)
инженер
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:43

Алекс доллар постоянно сдает, сдает, так еще и депо в долларе держит :)
инженер
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:44

  инженер написав:
  rasmus написав:По валюте будем падать
НБУ нужен недорогой доллар в закрома и на отдачу долгов.

Ха ха ха. Мне тоже нужен не дорогой доллар. Только кто ж мне его даст :)


Говорят, что показатели М1 и М2 в Шататах круто увеличились. Так может и будет по 21?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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