PS4 написав:не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит
Питання було про середу. Якщо є дані на серпень було б цікаво їх почути з датами і цифрами)) Не довго це 2 чи 3 місяці? І який прогноз на серпень? 28? 30+?
в мае еще не выплатили $1,5 ярда по облигациям под гарантии США. в июле 60 ярдов грн погашение прошлогодних выпусков ОВГЗ (под них помоему и держат курс) июнь-август $1,2 ярда по внешним долгам сентябрь $1,8 ярда по еврооблигациям
транш мвф гораздо меньше ожидаемого и не известно когда будет. недобор бюджета 50%. авансовые поступления исчерпаны на 7 месяцев вперед. овгз с колес на 3 месяца - тушение пожара бензином.
за май-октябрь все случится и пойдете в свое грндепо. но по-моему сейчас вырисовывается нехилый гаплык на рынке недвижимости, и прикупить хатку будет поинтереснее чем сдать яше под 8%.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
stryzhko написав:Який завтра плановий об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?
не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит
А что там за стулья будут в августе и кому они нужны? Неужто снова бакс? Ну если кто-то хочет помочь заработать загонялам - это их право Загонялы ж тоже люди, надо поддерживать их в кризисное время... Они и так на Мальдивы в ближайшее время не смогут поехать на заработанное на оленях, но что-то хорошее себе прикупят А всего лишь пару месяцев назад стригли по 28+ и уверяли что идем на 30+
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
stryzhko написав:Який завтра плановий об'єм ОВГЗ вже відомо? Пробиваємо 26,5 в середу?
не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит
А что там за стулья будут в августе и кому они нужны? Неужто снова бакс? Ну если кто-то хочет помочь заработать загонялам - это их право Загонялы ж тоже люди, надо поддерживать их в кризисное время... Они и так на Мальдивы в ближайшее время не смогут поехать на заработанное на оленях, но что-то хорошее себе прикупят А всего лишь пару месяцев назад стригли по 28+ и уверяли что идем на 30+
Moneta написав:за май-октябрь все случится и пойдете в свое грндепо. но по-моему сейчас вырисовывается нехилый гаплык на рынке недвижимости, и прикупить хатку будет поинтереснее чем сдать яше под 8%.
До чого тут грндепо. Цікавить коли дно по валюті, бо на хатку не вистачає і треба докупити)) і коли ракета і дно по нерухомості, щоб їх вигідно обміняти. Можна з датами і цифрами й ключами від квартири?
PS4 написав:не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит
А что там за стулья будут в августе и кому они нужны? Неужто снова бакс? Ну если кто-то хочет помочь заработать загонялам - это их право) Загонялы ж тоже люди, надо поддерживать их в кризисное время... Они и так на Мальдивы в ближайшее время не смогут поехать на заработанное на оленях, но что-то хорошее себе прикупят) А всего лишь пару месяцев назад стригли по 28+ и уверяли что идем на 30+ )
Кто у нас олень? Тот кто сдал по 24,85
Если вы про меня. я сдавал и по 24,8 и по 25+ и по 26+ и вплоть до 28, среднее 26.5 и за счет % по грн депо уже в плюсе все
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.