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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:45
Киев
Доллар 26,63/26,70
Евро 28,60/28,70
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:49
Investor_K написав:
Говорят, что показатели М1 и М2 в Шататах круто увеличились. Так может и будет по 21?
Мы не в Штатах. Нам доллар с вертолета никто разбрасывать не будет.Что бы получить доллар нужно что то предложить. А у нас кроме земли ничего уже нет.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:55
Приват онлайн 26.500 / 26.738
Стандартный шаг - вниз на 7 коп.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:57
инженер написав: rasmus написав:
По валюте будем падать
НБУ нужен недорогой доллар в закрома и на отдачу долгов.
Ха ха ха. Мне тоже нужен не дорогой доллар. Только кто ж мне его даст
Кто ищет, тот всегда найдет!
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Додано: Пон 18 тра, 2020 11:57
На торгах по доллару избыток предложения. НБУ выкупил первые 20 млн долларов по 26,60. Как только он ушел с рынка - курс опять начал проседать.
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varlo
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:02
инженер написав:
Алекс доллар постоянно сдает, сдает, так еще и депо в долларе держит
Так то мелочь сдавал, чисто поиграться) Я на 70% в гривне, все никак не выйду на соотношение 80 на 20. Баксодепо еще один закончился, часть продлил, остальное решил пока не сливать, подожду, может еще будет волна загона
Кабанчики, дерзайте! Думаю, таких ждущих слива много) Особенно из тех кто тогда нагребся по 26.50 в ожидании 30+ ))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:03
Аукцион ОВГЗ на завтра (предварительно):
Хотят разместить:
- гривневые облигации - на 3,6,9 месяцев и 1 год
- долларовые - на 204 дня.
Объемы размещения пока не ограничивают.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:04
varlo написав:
На торгах по доллару избыток предложения. НБУ выкупил первые 20 млн долларов по 26,60. Как только он ушел с рынка - курс опять начал проседать.
Если бы Вы это написали полтора часа назад - цены бы не было!
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:06
инженер написав: Investor_K написав:
Говорят, что показатели М1 и М2 в Шататах круто увеличились. Так может и будет по 21?
Мы не в Штатах. Нам доллар с вертолета никто разбрасывать не будет.Что бы получить доллар нужно что то предложить. А у нас кроме земли ничего уже нет.
как сказать.
у многих пересичных еще остались по две почки.
девки детей рожают суррогатно - можно ускорить и углУбить.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:10
Alex2006 написав:
Так то мелочь сдавал, чисто поиграться) Я на 70% в гривне, все никак не выйду на соотношение 80 на 20. Баксодепо еще один закончился, часть продлил, остальное решил пока не сливать, подожду, может еще будет волна загона
Кабанчики, дерзайте! Думаю, таких ждущих слива много) Особенно из тех кто тогда нагребся по 26.50 в ожидании 30+ ))
Завидую я тебе. Это сколько нужно иметь грязных зеленых бумажек, что бы сливать постоянно, и при этом они все равно остаются
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