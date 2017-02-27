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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5444544554465447>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:45

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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:49

  Investor_K написав:Говорят, что показатели М1 и М2 в Шататах круто увеличились. Так может и будет по 21?


Мы не в Штатах. Нам доллар с вертолета никто разбрасывать не будет.Что бы получить доллар нужно что то предложить. А у нас кроме земли ничего уже нет.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:55

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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:57

  инженер написав:
  rasmus написав:По валюте будем падать
НБУ нужен недорогой доллар в закрома и на отдачу долгов.

Ха ха ха. Мне тоже нужен не дорогой доллар. Только кто ж мне его даст :)


Кто ищет, тот всегда найдет!
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На торгах по доллару избыток предложения. НБУ выкупил первые 20 млн долларов по 26,60. Как только он ушел с рынка - курс опять начал проседать.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:02

  инженер написав:Алекс доллар постоянно сдает, сдает, так еще и депо в долларе держит :)

Так то мелочь сдавал, чисто поиграться) Я на 70% в гривне, все никак не выйду на соотношение 80 на 20. Баксодепо еще один закончился, часть продлил, остальное решил пока не сливать, подожду, может еще будет волна загона :) Кабанчики, дерзайте! Думаю, таких ждущих слива много) Особенно из тех кто тогда нагребся по 26.50 в ожидании 30+ ))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Аукцион ОВГЗ на завтра (предварительно):

Хотят разместить:
- гривневые облигации - на 3,6,9 месяцев и 1 год
- долларовые - на 204 дня.

Объемы размещения пока не ограничивают.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:04

  varlo написав:На торгах по доллару избыток предложения. НБУ выкупил первые 20 млн долларов по 26,60. Как только он ушел с рынка - курс опять начал проседать.


Если бы Вы это написали полтора часа назад - цены бы не было! :-)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:06

  инженер написав:
  Investor_K написав:Говорят, что показатели М1 и М2 в Шататах круто увеличились. Так может и будет по 21?


Мы не в Штатах. Нам доллар с вертолета никто разбрасывать не будет.Что бы получить доллар нужно что то предложить. А у нас кроме земли ничего уже нет.

как сказать.
у многих пересичных еще остались по две почки.
девки детей рожают суррогатно - можно ускорить и углУбить.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:10

  Alex2006 написав:Так то мелочь сдавал, чисто поиграться) Я на 70% в гривне, все никак не выйду на соотношение 80 на 20. Баксодепо еще один закончился, часть продлил, остальное решил пока не сливать, подожду, может еще будет волна загона :) Кабанчики, дерзайте! Думаю, таких ждущих слива много) Особенно из тех кто тогда нагребся по 26.50 в ожидании 30+ ))


Завидую я тебе. Это сколько нужно иметь грязных зеленых бумажек, что бы сливать постоянно, и при этом они все равно остаются :)
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