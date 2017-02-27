|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,5660 -0,0370 -0,14%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А я что то смотрю лунь, и признаков "гаплыка" не наблюдаю..
На первичке в продаже то, что с начала года продавалось, новых жк/секций в продажу не выставляют.
На вторичке - поубавилось предложение, продавцы поснимали объявы.
Теперь ситуация деньги есть, а выбрать не из чего
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.05.2020......................26,5749
Гривна укрепилась на 6 копеек.
График котировок очень похож на пятничный. Открылись на 2 копейки ниже закрытия предыдущей сессии. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до 2 копеек, чуть постояли и опустились еще на копейку. Дальше, похоже, опять не пускает регулятор.
НБУ в пятницу купил 40.5 млн.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост произошел, в основном, за счет сокращения объема недельных депосертификатов. Также добавили ликвидности казначейство и интервенция НБУ. Рефинанс добавил совсем копейки. В минус играли только обналичка и небольшое повышение объема суточных сертификатов.
Объем валютного рынка в четверг сократился с 377.9 до 248.8 млн. Обороты скромные, но чистые. Объемы клиентских операций снизились менее существенно и остались почти в балансе. Превышение предложения над спросом очень небольшое.
Эмитируют все. Победитель в этой гонке пока не известен.
|