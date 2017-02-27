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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5444544554465447

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,5660 -0,0370 -0,14%
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:за май-октябрь все случится и пойдете в свое грндепо. но по-моему сейчас вырисовывается нехилый гаплык на рынке недвижимости, и прикупить хатку будет поинтереснее чем сдать яше под 8%.


А я что то смотрю лунь, и признаков "гаплыка" не наблюдаю.. :?
На первичке в продаже то, что с начала года продавалось, новых жк/секций в продажу не выставляют.
На вторичке - поубавилось предложение, продавцы поснимали объявы.
Теперь ситуация деньги есть, а выбрать не из чего :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.05.2020......................26,5749
Гривна укрепилась на 6 копеек.
График котировок очень похож на пятничный. Открылись на 2 копейки ниже закрытия предыдущей сессии. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до 2 копеек, чуть постояли и опустились еще на копейку. Дальше, похоже, опять не пускает регулятор.
НБУ в пятницу купил 40.5 млн.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост произошел, в основном, за счет сокращения объема недельных депосертификатов. Также добавили ликвидности казначейство и интервенция НБУ. Рефинанс добавил совсем копейки. В минус играли только обналичка и небольшое повышение объема суточных сертификатов.

Объем валютного рынка в четверг сократился с 377.9 до 248.8 млн. Обороты скромные, но чистые. Объемы клиентских операций снизились менее существенно и остались почти в балансе. Превышение предложения над спросом очень небольшое.

  Investor_K написав:Говорят, что показатели М1 и М2 в Шататах круто увеличились. Так может и будет по 21?

Эмитируют все. Победитель в этой гонке пока не известен.
Сибарит
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  #<1 ... 5444544554465447
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