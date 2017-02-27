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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
26,5660 -0,0370 -0,14%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А я что то смотрю лунь, и признаков "гаплыка" не наблюдаю..
На первичке в продаже то, что с начала года продавалось, новых жк/секций в продажу не выставляют.
На вторичке - поубавилось предложение, продавцы поснимали объявы.
Теперь ситуация деньги есть, а выбрать не из чего
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.05.2020......................26,5749
Гривна укрепилась на 6 копеек.
График котировок очень похож на пятничный. Открылись на 2 копейки ниже закрытия предыдущей сессии. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до 2 копеек, чуть постояли и опустились еще на копейку. Дальше, похоже, опять не пускает регулятор.
НБУ в пятницу купил 40.5 млн.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост произошел, в основном, за счет сокращения объема недельных депосертификатов. Также добавили ликвидности казначейство и интервенция НБУ. Рефинанс добавил совсем копейки. В минус играли только обналичка и небольшое повышение объема суточных сертификатов.
Объем валютного рынка в четверг сократился с 377.9 до 248.8 млн. Обороты скромные, но чистые. Объемы клиентских операций снизились менее существенно и остались почти в балансе. Превышение предложения над спросом очень небольшое.
Эмитируют все. Победитель в этой гонке пока не известен.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:36
Ну и? Какие выводы?
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уважаемый Зебра, так когда 30+?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:52
коллега, винмательней будь, ты ошибся по ОВДП в 1000 раз: всего около 60 лямов не лярдов гривен выплата процентов по ОВДП
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:01
именно ярдов. Кухар говорит с 15.30
64 миллиардов кассового разрыва
3х месячные овгз на 30 ярдов, что разместили со станка в мае придется погасить уже в августе.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:41
Август 25,5.Берите бакс и сливайтесь небольшими порциями выше 28,5.По недвиге дно не раньше,чем через полгода.Аренда реагирует быстро,а вот цены на сами хаты инертны.В случае,если цирковой режим падет-то бишь добавится политический риск,либо поменяют портреты в НБУ,заплатят Бене или случится полный бюджетный коллапс,курс ловить выше 35.Но до осени бутафория дотянет.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:54
airmax78
У Нафтогаза было 3 с лишним ярда у.е. на 10.04.
Он сливаеццо, осталось максимум 1.5, НБУ выкупил ну может лямов 800 за это время.
700 лямов цена ревальвации и нейтрализации эмиссии.
На этом пока всё. Но вы не отвлекайтесь от ремонта,надо не полтосик замутить,а соточку.
Но это будет потом,не всё сразу.
На наличке истерика,все побежали за Нафтогазом.
Вот такие пироги друзяки.
Печатаем бабло при падающем ВВП и натягиваем пружину.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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