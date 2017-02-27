Додано: Пон 18 тра, 2020 12:17

Investor_K написав: Говорят, что показатели М1 и М2 в Шататах круто увеличились. Так может и будет по 21? Говорят, что показатели М1 и М2 в Шататах круто увеличились. Так может и будет по 21?

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0018.05.2020......................Гривна укрепилась на 6 копеек.График котировок очень похож на пятничный. Открылись на 2 копейки ниже закрытия предыдущей сессии. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до 2 копеек, чуть постояли и опустились еще на копейку. Дальше, похоже, опять не пускает регулятор.НБУ в пятницу купил 40.5 млн.Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост произошел, в основном, за счет сокращения объема недельных депосертификатов. Также добавили ликвидности казначейство и интервенция НБУ. Рефинанс добавил совсем копейки. В минус играли только обналичка и небольшое повышение объема суточных сертификатов.Объем валютного рынка в четверг сократился с 377.9 до 248.8 млн. Обороты скромные, но чистые. Объемы клиентских операций снизились менее существенно и остались почти в балансе. Превышение предложения над спросом очень небольшое.Эмитируют все. Победитель в этой гонке пока не известен.