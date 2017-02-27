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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5445544654475448>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26,5660 -0,0370 -0,14%
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http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:за май-октябрь все случится и пойдете в свое грндепо. но по-моему сейчас вырисовывается нехилый гаплык на рынке недвижимости, и прикупить хатку будет поинтереснее чем сдать яше под 8%.


А я что то смотрю лунь, и признаков "гаплыка" не наблюдаю.. :?
На первичке в продаже то, что с начала года продавалось, новых жк/секций в продажу не выставляют.
На вторичке - поубавилось предложение, продавцы поснимали объявы.
Теперь ситуация деньги есть, а выбрать не из чего :mrgreen:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
18.05.2020......................26,5749
Гривна укрепилась на 6 копеек.
График котировок очень похож на пятничный. Открылись на 2 копейки ниже закрытия предыдущей сессии. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до 2 копеек, чуть постояли и опустились еще на копейку. Дальше, похоже, опять не пускает регулятор.
НБУ в пятницу купил 40.5 млн.
Остатки на коррсчетах существенно выросли. Рост произошел, в основном, за счет сокращения объема недельных депосертификатов. Также добавили ликвидности казначейство и интервенция НБУ. Рефинанс добавил совсем копейки. В минус играли только обналичка и небольшое повышение объема суточных сертификатов.

Объем валютного рынка в четверг сократился с 377.9 до 248.8 млн. Обороты скромные, но чистые. Объемы клиентских операций снизились менее существенно и остались почти в балансе. Превышение предложения над спросом очень небольшое.

  Investor_K написав:Говорят, что показатели М1 и М2 в Шататах круто увеличились. Так может и будет по 21?

Эмитируют все. Победитель в этой гонке пока не известен.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:36

  zzzzzz написав:Смотрите как банки накачивают гривневыми ОВГЗ.

С начала года почти +40 млрд, и это только начало.

Хорошо видно куда пошел выданный рефинанс 8 мая , это видно по динамике 12 и 13 мая, нерезы продали 1 млрд ОВГЗ, банки купили

Зображення


А вот здесь видно кто получал рефинанс
НБУ опубликовал список банков которые получили кредиты рефинансирования 8 мая.

В тот день проводилось 2 тендера.
1. Тендер на срок до 90 , объем 457 млн.грн.
2.Тендер на срок от 1 до 5 лет, объем почти 2,4 млрд.грн.
Ставки везде 8%

Суммы правда не сходятся, сумма в таблице 2,745 млрд.
А сумма (почти 2,4 млрд) + 457 млн = почти 2,857 млрд.

На удивление в списке нет ни единого госа.

Из указанного списка, самый большой портфель ОВГЗ на 1 марта, был у Аваля, 5,5 млрд, другие менее 1 млрд.грн ( речь о ОВГЗ только в гривне, без валютных )
Зображення

Зображення

Ну и? Какие выводы?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ опять на рынке. Покупает по 26,57 гривен, чем и удерживает котировки от дальнейшего проседания.

Уважаемый Зебра, так когда 30+?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:52

  Moneta написав:
  stryzhko написав:
PS4 написав:не долго музыка будет играть, в августе стульев всем не хватит :mrgreen:

Питання було про середу. Якщо є дані на серпень було б цікаво їх почути з датами і цифрами))
Не довго це 2 чи 3 місяці? І який прогноз на серпень? 28? 30+?


в мае еще не выплатили $1,5 ярда по облигациям под гарантии США.
в июле 60 ярдов погашение прошлогоднего выпуска ОВГЗ
июнь-август $1,2 ярда по внешним долгам
сентябрь $1,8 ярда по еврооблигациям


коллега, винмательней будь, ты ошибся по ОВДП в 1000 раз: всего около 60 лямов не лярдов гривен выплата процентов по ОВДП
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:01

  Yuri_61 написав:
коллега, винмательней будь, ты ошибся по ОВДП в 1000 раз: всего около 60 лямов не лярдов гривен выплата процентов по ОВДП


именно ярдов. Кухар говорит с 15.30

64 миллиардов кассового разрыва
3х месячные овгз на 30 ярдов, что разместили со станка в мае придется погасить уже в августе.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:28

В ракету столько топлива заправили, что она от тяжести в землю ушла :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:41

  stryzhko написав:
Moneta написав:за май-октябрь все случится и пойдете в свое грндепо. но по-моему сейчас вырисовывается нехилый гаплык на рынке недвижимости, и прикупить хатку будет поинтереснее чем сдать яше под 8%.

До чого тут грндепо. Цікавить коли дно по валюті, бо на хатку не вистачає і треба докупити)) і коли ракета і дно по нерухомості, щоб їх вигідно обміняти. Можна з датами і цифрами й ключами від квартири?

Август 25,5.Берите бакс и сливайтесь небольшими порциями выше 28,5.По недвиге дно не раньше,чем через полгода.Аренда реагирует быстро,а вот цены на сами хаты инертны.В случае,если цирковой режим падет-то бишь добавится политический риск,либо поменяют портреты в НБУ,заплатят Бене или случится полный бюджетный коллапс,курс ловить выше 35.Но до осени бутафория дотянет.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:54

airmax78
У Нафтогаза было 3 с лишним ярда у.е. на 10.04.
Он сливаеццо, осталось максимум 1.5, НБУ выкупил ну может лямов 800 за это время.

700 лямов цена ревальвации и нейтрализации эмиссии.

На этом пока всё. Но вы не отвлекайтесь от ремонта,надо не полтосик замутить,а соточку.
Но это будет потом,не всё сразу.

На наличке истерика,все побежали за Нафтогазом.

Вот такие пироги друзяки.
Печатаем бабло при падающем ВВП и натягиваем пружину.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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