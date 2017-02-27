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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5445544654475448

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:56

По коронавирусу у меня самые оптимистичные прогнозы.Он здесь не выживет https://m.censor.net.ua/news/3196128/za ... nfografika а вот полная дезориентация признак опасный.Нарид в политическом смысле никак не рефлексирует на происходящее.Ни берега,ни дна,не за кого и не за что,нарид в прострации.Пустота часто приводит к хаосу и взрыву,поэтому главнейшим риском для гривны считаю именно политический крах режима.На втором-договорняк с Беней и битьё горшков с МВФ.Такое возможно.Я в их таланты верю.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:57

  somilitark написав:На наличке истерика,все побежали за Нафтогазом.

Вот такие пироги друзяки.

ясно...значить гривня буде зміцнюватись далі :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:01

Да,текущие доходы в гривне сейчас не конвертировать,-отправлять на текущий депо.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Брент почти 35,лайт 32.
Автогаз уже рванул в цене на границе,а пшеница падает с кукурузой.
Металл тоже в опе,опять в центре страны начались песочно- пылевые бури,урожай в опе.
А мы печатаем фантики.
Играем в рулетку,когда рванет ракета спроса,уже запускается транспорт,импорта будет больше и он растёт в цене.
Но вы идите за Долярчиками на грндепо,столбитесь пока дают 10% годовых.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:05

  vovamuha007 написав:
  somilitark написав:На наличке истерика,все побежали за Нафтогазом.

Вот такие пироги друзяки.

ясно...значить гривня буде зміцнюватись далі :)

Сливайтесть, пока есть гривна в обменках,скоро доллар будет стоить 2 гривны(с),Стельмах, 2008 год.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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