Додано: Пон 18 тра, 2020 14:01

Брент почти 35,лайт 32.

Автогаз уже рванул в цене на границе,а пшеница падает с кукурузой.

Металл тоже в опе,опять в центре страны начались песочно- пылевые бури,урожай в опе.

А мы печатаем фантики.

Играем в рулетку,когда рванет ракета спроса,уже запускается транспорт,импорта будет больше и он растёт в цене.

Но вы идите за Долярчиками на грндепо,столбитесь пока дают 10% годовых.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.