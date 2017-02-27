По коронавирусу у меня самые оптимистичные прогнозы.Он здесь не выживет https://m.censor.net.ua/news/3196128/za ... nfografika а вот полная дезориентация признак опасный.Нарид в политическом смысле никак не рефлексирует на происходящее.Ни берега,ни дна,не за кого и не за что,нарид в прострации.Пустота часто приводит к хаосу и взрыву,поэтому главнейшим риском для гривны считаю именно политический крах режима.На втором-договорняк с Беней и битьё горшков с МВФ.Такое возможно.Я в их таланты верю.
Брент почти 35,лайт 32. Автогаз уже рванул в цене на границе,а пшеница падает с кукурузой. Металл тоже в опе,опять в центре страны начались песочно- пылевые бури,урожай в опе. А мы печатаем фантики. Играем в рулетку,когда рванет ракета спроса,уже запускается транспорт,импорта будет больше и он растёт в цене. Но вы идите за Долярчиками на грндепо,столбитесь пока дают 10% годовых.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.