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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5446544754485449>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:56

По коронавирусу у меня самые оптимистичные прогнозы.Он здесь не выживет https://m.censor.net.ua/news/3196128/za ... nfografika а вот полная дезориентация признак опасный.Нарид в политическом смысле никак не рефлексирует на происходящее.Ни берега,ни дна,не за кого и не за что,нарид в прострации.Пустота часто приводит к хаосу и взрыву,поэтому главнейшим риском для гривны считаю именно политический крах режима.На втором-договорняк с Беней и битьё горшков с МВФ.Такое возможно.Я в их таланты верю.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:57

  somilitark написав:На наличке истерика,все побежали за Нафтогазом.

Вот такие пироги друзяки.

ясно...значить гривня буде зміцнюватись далі :)
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:01

Да,текущие доходы в гривне сейчас не конвертировать,-отправлять на текущий депо.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Брент почти 35,лайт 32.
Автогаз уже рванул в цене на границе,а пшеница падает с кукурузой.
Металл тоже в опе,опять в центре страны начались песочно- пылевые бури,урожай в опе.
А мы печатаем фантики.
Играем в рулетку,когда рванет ракета спроса,уже запускается транспорт,импорта будет больше и он растёт в цене.
Но вы идите за Долярчиками на грндепо,столбитесь пока дают 10% годовых.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:05

  vovamuha007 написав:
  somilitark написав:На наличке истерика,все побежали за Нафтогазом.

Вот такие пироги друзяки.

ясно...значить гривня буде зміцнюватись далі :)

Сливайтесть, пока есть гривна в обменках,скоро доллар будет стоить 2 гривны(с),Стельмах, 2008 год.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:09

  somilitark написав:Сливайтесть, пока есть гривна в обменках,скоро доллар будет стоить 2 гривны(с),Стельмах, 2008 год.

2 не 2, а 26,50, в середу є ймовірність, що проб'ємо
vovamuha007
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:10

  vovamuha007 написав:
  somilitark написав:На наличке истерика,все побежали за Нафтогазом.

Вот такие пироги друзяки.

ясно...значить гривня буде зміцнюватись далі :)



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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

оптовики киевские звонят уже 26.64 готовы отдавать )
rils33
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:51

Державна податкова служба надала основні показники щодо своєї діяльності за січень-квітень 2020 року. Згідно документів податковий борг наразі становить 106,46 мільярда гривень.

Згідно опублікованому документі, у розрізі видів економічної діяльності найбільше заборгували підприємства з добувної промисловості та розроблення кар'єрів – 28,85 млрд грн., оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 26,97 млрд. грн., переробна промисловість – 11,29 млрд. грн, фінансова та страхова діяльність - 10 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/18/660616/
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:56

НАБУ отримало доступ до службових записок про мільйонні премії в "Нафтогазі"

Представництво інтересів "Нафтогазу" у Стокгольмі здійснювали не працівники НАК, а компанія "Wikbord Rein Advokatfirms AS" на підставі низки договорів про закупівлю юридичних послуг.
Слідство вказує, що на момент прийняття рішення про премії "фактично гроші на користь НАК від "Газпрому" не надходили", а в протоколі засідання не наведений перелік працівників та розмір премій, які підлягають сплаті, також не вказано внеску кожного працівника в перемогу над "Газпромом".
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/18/7252045/
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