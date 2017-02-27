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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:56
По коронавирусу у меня самые оптимистичные прогнозы.Он здесь не выживет
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:57
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:01
Да,текущие доходы в гривне сейчас не конвертировать,-отправлять на текущий депо.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Брент почти 35,лайт 32.
Автогаз уже рванул в цене на границе,а пшеница падает с кукурузой.
Металл тоже в опе,опять в центре страны начались песочно- пылевые бури,урожай в опе.
А мы печатаем фантики.
Играем в рулетку,когда рванет ракета спроса,уже запускается транспорт,импорта будет больше и он растёт в цене.
Но вы идите за Долярчиками на грндепо,столбитесь пока дают 10% годовых.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:05
Сливайтесть, пока есть гривна в обменках,скоро доллар будет стоить 2 гривны(с),Стельмах, 2008 год.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:09
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:10
ТАЗ онлайн пробив дно дна і дивиться далі
26.67
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
оптовики киевские звонят уже 26.64 готовы отдавать )
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:51
Державна податкова служба надала основні показники щодо своєї діяльності за січень-квітень 2020 року. Згідно документів податковий борг наразі становить 106,46 мільярда гривень.
Згідно опублікованому документі, у розрізі видів економічної діяльності найбільше заборгували підприємства з добувної промисловості та розроблення кар'єрів – 28,85 млрд грн., оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 26,97 млрд. грн., переробна промисловість – 11,29 млрд. грн, фінансова та страхова діяльність - 10 млрд грн.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:56
НАБУ отримало доступ до службових записок про мільйонні премії в "Нафтогазі"
Представництво інтересів "Нафтогазу" у Стокгольмі здійснювали не працівники НАК, а компанія "Wikbord Rein Advokatfirms AS" на підставі низки договорів про закупівлю юридичних послуг.
Слідство вказує, що на момент прийняття рішення про премії "фактично гроші на користь НАК від "Газпрому" не надходили", а в протоколі засідання не наведений перелік працівників та розмір премій, які підлягають сплаті, також не вказано внеску кожного працівника в перемогу над "Газпромом".
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