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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5446544754485449

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:16

  инженер написав:
  Alex2006 написав:Так то мелочь сдавал, чисто поиграться) Я на 70% в гривне, все никак не выйду на соотношение 80 на 20. Баксодепо еще один закончился, часть продлил, остальное решил пока не сливать, подожду, может еще будет волна загона :) Кабанчики, дерзайте! Думаю, таких ждущих слива много) Особенно из тех кто тогда нагребся по 26.50 в ожидании 30+ ))


Завидую я тебе. Это сколько нужно иметь грязных зеленых бумажек, что бы сливать постоянно, и при этом они все равно остаются :)


10, например. Три сотки осталось, никак одну из них не продаст :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:НАБУ отримало доступ до службових записок про мільйонні премії в "Нафтогазі"

Представництво інтересів "Нафтогазу" у Стокгольмі здійснювали не працівники НАК, а компанія "Wikbord Rein Advokatfirms AS" на підставі низки договорів про закупівлю юридичних послуг.
Слідство вказує, що на момент прийняття рішення про премії "фактично гроші на користь НАК від "Газпрому" не надходили", а в протоколі засідання не наведений перелік працівників та розмір премій, які підлягають сплаті, також не вказано внеску кожного працівника в перемогу над "Газпромом".

чтобы один фронтмен пришёл в суд часик посветил лицом, десятки топовых специалистов должны месяцами работать - обеспечивать его первичными документами, расчётами, обоснованиями и пр.
А таким подходом мы выбьем из людей всякое желание напрягаться ради пользы государства.
juristkostya
 
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