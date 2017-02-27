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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5446544754485449

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................18.05.2020.................19.05.2020
дата розрахунку.................15.05.2020.................18.05.2020
Євро....................................28,7677.......................28,791
Долар США.........................26,638........................26,571
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
График котировок очень похож на пятничный. Открылись на 2 копейки ниже закрытия предыдущей сессии. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до 2 копеек, чуть постояли и опустились еще на копейку. Дальше, похоже, опять не пускает регулятор.
Перед обедом опустились еще на копейку и больше уже никуда не ходили. Похоже, что регулятор попытался отпустить рынок в свободное плавание, но сразу же был вынужден вернуться.
Официальный курс встретили котировками 26.5600 - 26.5800. За день опустились на 3 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2019 - 26.3682 (+2) +21
2018 - 26.1480 (-4) +43

2017 - 26.3934 (-2)
2016 - 25.2572 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:02

15-50:
Харьков 26.67 - 26.70 (утром 26.75 - 26.79),
диапазон предложений на покупку-продажу наличного доллара:
26.65..26.67 - 26.70..26.72 (ПОВ, опт), спред 5-7 коп.

Сумы 26.60 - 26.75 (26.75 - 26.85)
Полтава 26.65 - 26.75 (26.75 - 26.80)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:11

Киев
Доллар 26,57/26,65
Евро 28,52/28,65
И по приему и по продаже сутра упали примерно на 5 копеек.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

идут на 21
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:01

  Yuri_61 написав:идут на 21

На 26.21
ricardo
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