Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................18.05.2020.................19.05.2020 дата розрахунку.................15.05.2020.................18.05.2020 Євро....................................28,7677.......................28,791 Долар США.........................26,638........................26,571 После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки. График котировок очень похож на пятничный. Открылись на 2 копейки ниже закрытия предыдущей сессии. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до 2 копеек, чуть постояли и опустились еще на копейку. Дальше, похоже, опять не пускает регулятор. Перед обедом опустились еще на копейку и больше уже никуда не ходили. Похоже, что регулятор попытался отпустить рынок в свободное плавание, но сразу же был вынужден вернуться. Официальный курс встретили котировками 26.5600 - 26.5800. За день опустились на 3 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории: 2019 - 26.3682 (+2) +21 2018 - 26.1480 (-4) +43