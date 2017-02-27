Додано: Пон 18 тра, 2020 17:59

Так что там с заначками Нафтогаза?



Не хвастались сколько осталось?



По размещениям ОВГЗ,общая ликвидность в БС на утро 15.05 составила 193 ярда,а доходило под 210,выходит облигации купили рыночно банки,рефинансирование на месте,на уровне 47 ярдов.

Но завтра уряд опять хочет колядовать деньги,погашений ОВГЗ не было,не многовато ли сожрать за неделю 19.3 ярда,а теперь просить добавки?

Какой дефицит бюджета?

Надо было по плану собрать 110 ярдов,что опять придётся выдушить 50 ярдиков из воздуха?

Как вам глубина проблем?

Выходит завтра поднажмут на банки и они 10-ку ярдов на стол вывалят.

Читал бениан\униан,уже говорят,что МВФ даст чуть больше ярда и Европа 500 мио евро,ровно столько,сколько надо будет откашлять дяде Сэму,а как же бюджет?

Кто его будет страховать,когда Нафтогаз сольётся? И на межбанке засияет дыра между неравновесием спроса и предложения?

Ведь Вовыквасов вдруг побегут за валютой,которую уже слили.

А МВФ ничего не дал для покрытия бюджета,он только дал денег сам себе.



А пока ни о чём не думайте,радуйтесь укреплению,стрекоза может позволить себе всё лето пропеть не думая о зиме.

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.