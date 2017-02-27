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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5446544754485449

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 335
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
21
26.51-27.0
9%
30
27.01-27.5
14%
46
27.51-28.0
13%
45
28.01-28.5
10%
33
28.51-29.0
12%
39
29.01-29.5
4%
15
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
67
Всього голосів : 335
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................18.05.2020.................19.05.2020
дата розрахунку.................15.05.2020.................18.05.2020
Євро....................................28,7677.......................28,791
Долар США.........................26,638........................26,571
После полудня гривна укрепилась еще на треть копейки.
График котировок очень похож на пятничный. Открылись на 2 копейки ниже закрытия предыдущей сессии. После утреннего кофе опустились на копейку, сузив спред до 2 копеек, чуть постояли и опустились еще на копейку. Дальше, похоже, опять не пускает регулятор.
Перед обедом опустились еще на копейку и больше уже никуда не ходили. Похоже, что регулятор попытался отпустить рынок в свободное плавание, но сразу же был вынужден вернуться.
Официальный курс встретили котировками 26.5600 - 26.5800. За день опустились на 3 копейки относительно открытия и на 5 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2019 - 26.3682 (+2) +21
2018 - 26.1480 (-4) +43

2017 - 26.3934 (-2)
2016 - 25.2572 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:02

15-50:
Харьков 26.67 - 26.70 (утром 26.75 - 26.79),
диапазон предложений на покупку-продажу наличного доллара:
26.65..26.67 - 26.70..26.72 (ПОВ, опт), спред 5-7 коп.

Сумы 26.60 - 26.75 (26.75 - 26.85)
Полтава 26.65 - 26.75 (26.75 - 26.80)
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:11

Киев
Доллар 26,57/26,65
Евро 28,52/28,65
И по приему и по продаже сутра упали примерно на 5 копеек.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так что там с заначками Нафтогаза?

Не хвастались сколько осталось?

По размещениям ОВГЗ,общая ликвидность в БС на утро 15.05 составила 193 ярда,а доходило под 210,выходит облигации купили рыночно банки,рефинансирование на месте,на уровне 47 ярдов.
Но завтра уряд опять хочет колядовать деньги,погашений ОВГЗ не было,не многовато ли сожрать за неделю 19.3 ярда,а теперь просить добавки?
Какой дефицит бюджета?
Надо было по плану собрать 110 ярдов,что опять придётся выдушить 50 ярдиков из воздуха?
Как вам глубина проблем?
Выходит завтра поднажмут на банки и они 10-ку ярдов на стол вывалят.
Читал бениан\униан,уже говорят,что МВФ даст чуть больше ярда и Европа 500 мио евро,ровно столько,сколько надо будет откашлять дяде Сэму,а как же бюджет?
Кто его будет страховать,когда Нафтогаз сольётся? И на межбанке засияет дыра между неравновесием спроса и предложения?
Ведь Вовыквасов вдруг побегут за валютой,которую уже слили.
А МВФ ничего не дал для покрытия бюджета,он только дал денег сам себе.

А пока ни о чём не думайте,радуйтесь укреплению,стрекоза может позволить себе всё лето пропеть не думая о зиме.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:02

  Alex2006 написав:
НБУ опять на рынке. Покупает по 26,57 гривен, чем и удерживает котировки от дальнейшего проседания.

Уважаемый Зебра, так когда 30+?

Терпение. Май закончится и пойдет разворот.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:19

Zebra
Разворот скорее всего ближе к августу, потом только вверх, там и 30 не предел, а до этого 26.3 - 26.5
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:42

  jump написав:Державна податкова служба надала основні показники щодо своєї діяльності за січень-квітень 2020 року. Згідно документів податковий борг наразі становить 106,46 мільярда гривень.
Згідно опублікованому документі, у розрізі видів економічної діяльності найбільше заборгували підприємства з добувної промисловості та розроблення кар'єрів – 28,85 млрд грн., оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 26,97 млрд. грн., переробна промисловість – 11,29 млрд. грн, фінансова та страхова діяльність - 10 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/18/660616/

Бедняжки, совсем их задушили налогами 8)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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