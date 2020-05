Додано: Пон 18 тра, 2020 19:16

Благодаря скандалу с детьми от суррогатных матерей, весь мир узнал,что на европейском рынке "самое дешевое суррогатное материнство - в Украине, самой бедной стране Европы".



Хорошая реклама, я считаю.Сегодняшняя статья в "Нью-Йорк Таймс" как раз об этом:

Travel bans have prevented the babies’ parents from entering the country. One official says as many as 1,000 babies will be born before restrictions are lifted.